Муж Юлии Саниной после слухов о разводе появился на концерте The Hardkiss за границей: в Украине он не выступает

Знаменитая украинская группа The Hardkiss сейчас активно гастролирует по Европе. В частности, 9 апреля музыканты зажигали в Праге, Чехия. Кроме фронтвумен коллектива Юлии Саниной на сцене также можно было увидеть ее мужа, саундпродюсера и гитариста Валерия "Вал" Бебка. Как известно, весь прошлый год в сети и в СМИ ходили слухи о разводе пары, а сам музыкант, вероятно, не возвращался в Украину с 24 февраля 2022 года.

Видео с концерта, на котором появился "Вал", распространили присутствовавшие на событии фаны The Hardkiss. Соответствующими кадрами поделился Telegram-канал "Культурная прачечная".

Так, на обнародованных видео можно увидеть, как "Вал" играет на гитаре. Известно, что выступления группы в рамках европейского тура прошли также в Антверпене (Бельгия), Кельне, Франкфурте, Берлине, Гамбурге (Германия), Харлеме (Нидерланды), Лиссабоне (Португалия), а на 10 апреля запланирован концерт в Мюнхене.

Анонсируя этот тур, на афише которого, конечно, был "Вал", Санина сообщила, что скоро долгожданные концерты пройдут и в Украине. Вот только, по слухам, мужч певицы еще ни разу за время полномасштабной войны дома не был. Он якобы уехал за границу до 24 февраля 2022 года, а после решил не возвращаться. Это объясняет тот факт, что по украинским городам артистка гастролирует сольно со специальной программой.

Где именно находится "Вал" – неизвестно. Впрочем, на фоне слухов о его заграничной жизни, начали появляться новые предположения фанатов о разводе звездной пары. Дескать, пока Юлия живет в Киеве, а ее муж не торопится возвращаться в Украину, в семье произошел раскол.

Масла в огонь подливает и коммуникация звезд на эту тему, а вернее ее отсутствие. Комментарии и вопросы фанатов относительно того, где сейчас "Вал" и будет ли он выступать в Украине, со страницы Саниной исчезают, то есть удаляются, будто их и не было.

Лишь однажды представитель The Hardkiss Егор Кирьянов в комментарии ТСН ответил на слухи о трудностях в браке знаменитостей.

Кирьянов ответил без конкретики и весьма осторожно, попытавшись опровергнуть все домыслы: "На сегодняшний день нет украинца, который не проживал бы сложный период. Но слухи о разводе не соответствуют действительности. Мы считаем, что в стране достаточно более важных тем для обсуждения, чем личная жизнь Юлии".

Напомним, Юлия Санина познакомилась с Валерием Бебко в 2009 году. Через два года они поженились, а в 2015-м у музыкантов родился сын, которому дали имя Даниил.

Ранее OBOZ.UA писал, что Александр Стоянов, бывший премьер Национальной оперы, артист балета и муж народной артистки Украины Екатерины Кухар, на фоне скандала с продвижением российской культуры в Европе подогрел слухи о разводе.

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