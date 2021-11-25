Модель из Крыма не прошла в финал конкурса "Мисс Земля": говорит, из-за политики. Все детали скандала

Поддерживающая оккупантов модель из Крыма Юлия Павликова пожаловалась, что она не прошла в 20-ку финалисток международного конкурса красоты "Мисс Земля-2021". По ее мнению, организаторы хотели избежать политического скандала.

Павликова представляла Болгарию, откуда родом ее отец, но прописка у нее крымская. На своей странице в Instagram модель утверждает: мол, представители конкурса просили ее не упоминать о полуострове и удалить все публикации, связанные с ним.

"Чего, естественно, я делать не стала. Ах да, самое главное – почему я отказалась представлять Крым: потому что шансов, представляя оккупированный непризнанный всем миром Крым, на конкурсе "Мисс Земля" нет и быть не может. Но, как видите, и Болгария не помогла", – написала девушка, по всей видимости, с сарказмом.

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Она также возмутилась, что выполнила все задания, что якобы не учли организаторы. "Вплоть до последнего (четыре стихии), которое сделали только две участницы..." – пожаловалась она, назвав свое участие в конкурсе очень трудоемким.

Павликова также дала комментарий о ситуации пропагандистскому РИА "Новости", где ее назвали "российской моделью".

"На протяжении двух месяцев регулярно публиковался рейтинг, в котором я стабильно держала лидерство на 5-11 строчке из 89 участниц со всего мира. Но в итоге, в число топ-20 финалисток конкурса меня не включили. Организаторы комментировать ситуацию отказываются. Но реальная причина мне известна – это крымская прописка. Я стала жертвой политических игр", – заявила уроженка оккупированного полуострова.

Отметим, что победительницей "Мисс Земля" в этом году стала представительница Белиза (Центральная Америка) Дестини Вагнер.

Украину на конкурсе представляла Марина Литвин, которая не вошла в 20-ку финалисток.

Коротко о конкурсе:

"Мисс Земля" (Miss Earth) проводится на Филиппинах и считается одним из самых популярных конкурсов красоты в мире наряду с "Мисс Вселенная", "Мисс Мира" и "Мисс Интернешнл".

Конкурс поддерживает Организация Объединенных Наций. По задумке, он должен привлекать внимание общественности к экологическим и гуманитарным проблемам.

Как писал OBOZREVATEL, ранее украинская певица Луна (Кристина Герасимова) прямо заявила, что Крым – это Украина, отвечая на вопрос российской журналистки Ксении Собчак. Артистка сказала, что не собирается угождать "всем русским гражданам".