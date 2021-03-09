Мендель откровенно рассказала о любимом человеке

Пресс-секретарь президента Украины Владимира Зеленского Юлия Мендель призналась, что имеет серьезные отношения с мужчиной, от которого хотела бы детей.

Откровениями о личной жизни она поделилась в интервью для программы Алеси Бацман, пишет "Гордон". Мендель отметила, что встречается со своим возлюбленным определенное время, но отказалась уточнять, сколько именно (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

Кроме того, пресс-секретарь президента не захотела рассказывать и о том, где работает ее мужчина.

Журналистка уточнила в ходе беседы, идет ли речь о его занятости в политике, спорте, "Квартале 95" или Офисе президента.

"Не "95 квартал"... Любовь любит тишину. Я счастлива", – коротко ответила Мендель и добавила, что не видит необходимости в разглашении деталей о себе.

Также она отметила, что, несмотря на напряженный график работы, в будущем хочет традиционную семью с детьми.

"Я в этом плане довольно традиционный человек. Считаю, это правильно. Я бы хотела, действительно. Важно иметь мужчину, от которого ты хочешь детей. Это новые чувства, которым он меня научил. Что-то, чего не было раньше", – заявила пресс-секретарь главы государства.

При этом Мендель отметила, что занятость ее любимого еще большая, чем у нее самой.

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