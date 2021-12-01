YouTube назвал топ-10 самых популярных видео 2021 года, которые искали украинцы: на первом месте фильм про Путина
Видео-платформа YouTube опубликовала 10 самых популярных роликов, которые украинцы чаще всего искали в 2021 году. В список вошли интервью, разоблачения и развлекательные шоу, а абсолютным лидером стал фильм оппозиционера Алексея Навального о дворце Владимира Путина.
Кроме того, любителям музыки представили 10 наиболее востребованных клипов, в число которых вошли как иностранные работы, так и украинские. Об этом сообщает Babel, ссылаясь на официальный пресс-релиз платформы (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).
Итак, в 2021 году больше всего искали:
Morgenshtern. Фото члена, в луже мочи, остановка сердца, Дудь, Путин, Зеленский / В гостях у Гордона
Среди самых популярных музыкальных клипов оказались:
Как сообщал OBOZREVATEL, YouTube опубликовал топ-10 видео из Евровидения, которые больше всего просматривали после конкурса. Украинское выступление посмотрели 11 млн раз, что вывело Go_A на вторую строчку.