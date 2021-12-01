YouTube назвал топ-10 самых популярных видео 2021 года, которые искали украинцы: на первом месте фильм про Путина

Видео-платформа YouTube опубликовала 10 самых популярных роликов, которые украинцы чаще всего искали в 2021 году. В список вошли интервью, разоблачения и развлекательные шоу, а абсолютным лидером стал фильм оппозиционера Алексея Навального о дворце Владимира Путина.

Кроме того, любителям музыки представили 10 наиболее востребованных клипов, в число которых вошли как иностранные работы, так и украинские. Об этом сообщает Babel, ссылаясь на официальный пресс-релиз платформы (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

Итак, в 2021 году больше всего искали:

Видео дня

Среди самых популярных музыкальных клипов оказались:

Как сообщал OBOZREVATEL, YouTube опубликовал топ-10 видео из Евровидения, которые больше всего просматривали после конкурса. Украинское выступление посмотрели 11 млн раз, что вывело Go_A на вторую строчку.