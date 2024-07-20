'Язык имеет значение. Это был выстрел в Украину'. Мария Бурмака, Бедняков, Маша Ефросинина и другие звезды отреагировали на убийство Ирины Фарион

Звезды украинского шоу-бизнеса отреагировали на смерть языковеда и бывшей народной депутатки Ирины Фарион, которая накануне стала жертвой покушения. В результате огнестрельного ранения 60-летняя львовянка скончалась в больнице – не выдержало сердце.

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Знаменитости не остались равнодушными к трагедии и осудили насилие, выразив соболезнования семье погибшей. Многие из них убеждены – это дело рук РФ. Как предположил журналист Денис Казанский, убийство Фарион является очередным актом террора со стороны России. "Поскольку вся "денацификация" до сих пор сводилась только к уничтожению русскоязычных городов и сел на востоке Украины, русским нужна была хоть какая-то жертва среди националистов", – говорится в сообщении.

Известные украинцы в своих публикациях признались: не были фанатами языковеда, но она заслужила на такую судьбу. OBOZ.UA собрал высказывания звезд, опубликованных после трагической новости.

Рамина Эсхакзай

Блогер Рамина выставила совместное фото с Ириной Фарион, поделившись воспоминаниями об ученой. Журналистка написала, что хотя экс-политик была резкой на публике и могла оскорбить людей словом, но в тоже время мотивировала переходить на соловьиную. "После нашего интервью с ней об истории украинской культуры и наследия, трое моих знакомых перешли на украинский язык. Они поняли языком фактов, почему это важно", – говорится в сообщении. Эсхакзай осудила убийство: "Жаль, что в стране, где идет полномасштабная война, так легко можно лишить человека жизни. Безоружную женщину".

Николас Карма

Инфлюэнсер и автор шоу "Сколько стоит Look" выразил соболезнования родным Фарион, назвав ее "человеком-символом языка". "За язык убивают, за идею крепкой уверенной независимости убивают среди бела дня в далеком тылу и, казалось бы, в "безопасном" городе на западе Украины", – написал блогер, добавив, что враг работает уверенно. Николас продолжил: можно по-разному относиться к отдельным фразам погибшей, но "иногда чрезмерная радикальность, возможно, была единственным способом достучаться".

Мария Бурмака

Певица Мария Бурмака назвала покушение "выстрелом в Украину". "Ирина Фарион рассказывала о выдающихся украинцах, погибших за идею. За идею погибла и она сама. Вряд ли кто-то будет защищать украинский язык так упорно и бескомпромиссно. Язык имеет значение. За него убили Ирину Дмитриевну Фарион", – говорится в сообщении.

Алексей Суханов

Телеведущий Алексей Суханов, сменивший российский паспорт на украинское гражданство и разорвавший все связи с РФ, был в шоке от ситуации. "Убит человек, который имел свою позицию, – написал журналист. – Независимо от того, нравилась она или нет – это преступление, а, значит, должно быть наказание". И хотя, добавил Суханов, он не был абсолютным поклонником языковеда, все же уважал Фарион за "образованность, за отсутствие страха свободно говорить даже тогда, когда это звучало откровенно пренебрежительно".

Андрей Бедняков

"Покушение на Ирину Фарион – это позорно, – написал украинский ведущий и юморист Андрей Бедняков. – Эта ситуация – основание! И мы все знаем кому это на руку".

Маша Ефросинина

Маша Ефросинина уверена в причастности россиян к убийству Фарион. "Убийства беззащитных детей и женщин со стороны россиян – это пожизненная трагедия для нашей страны. Заказные убийства беззащитных людей внутри Украины – это паскудство и пособничество терроризма", – написала она в stories.

Ярмак

Украинский рэпер и военнослужащий Александр Ярмак отреагировал на смерть бывшей нардепки. Исполнитель отметил, что, несмотря на контроверсивность некоторых высказываний, Фарион нельзя было не уважать за взгляды. "Лучшее, что вы можете сделать в память о человеке, который боролся за наш язык – перейти на украинский", – написал артист.

Антон Мухарский

Украинский актер Антон Мухарский был кратким в своих высказываниях. "Она сделала из меня украинца... Люблю. Помню. Учусь. Помщусь", – говорится в публикации на Facebook.

Анатолий Матвийчук

Певец Анатолий Матвийчук не смог сдержать эмоций, прокомментировав трагедию. Исполнитель считает, что ситуация знаменует "переход этой войны в ментальную плоскость". "То есть это, по сути, открытие еще одного, невидимого, фронта, но направленного конкретно против ярких представителей украинской нации, которые сегодня олицетворяют ее ум, четкую логику, мощный интеллект, интуицию и страстное сердце!", – написал знаменитость. – Это начало войны против тех, кого не обманешь примитивной шумной пропагандой, кого не купишь за деньги, кого не запугиваешь административными репрессиями".

Константин Грубич

"Этого не должно было быть. Никак. Фарион убили. Грусть. Светлая память жертве... Осталось узнать: Чего? Кого? Кому? Для чего?" – написал ведущий.

Ранее OBOZ.UA писал о том, что известно об Ирине Фарион, которую застрелили во Львове: высмеивала русскоязычных и скандалила с военными.

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