Яценюк назвал Повалий ''чудовищем в человеческом облике'' и предложил, как можно наказать предателей Украины

Бывший премьер-министр Украины Арсений Яценюк резко высказался в адрес певицы-предательницы родом из Украины Таисии Повалий, которая откровенно поддерживает геноцид родного народа. Экс-премьер назвал ее "чудовищем" и предложил достойное наказание всем украинцам, вставшим на сторону России.

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Такую мысль он высказал в интервью Дмитрию Гордону на YouTube. По словам Яценюка, ему противно слушать бред, который об Украине говорит исполнительница (чтобы посмотреть видео и фото, доскролльте до конца страницы).

"Мне отвратительно. Она чудовище, вот и все. Это не то, что ниже человеческого достоинства, там никакого достоинства нет. Чтобы это было ниже, нужно иметь хоть какое-то человеческое достоинство", – пояснил экс-премьер Украины.

Он поделился, что подобных предателей, поддерживающих и спонсирующих терроризм Российской Федерации в Украине, "до чертиков". Их, по мнению Арсения Яценюка, нужно наказывать.

"Это даже не приспособленцы, не полицаи. Это просто какие-то чудовища в человеческом образе, у которых нет ни чести, ни совести. Они уже давно не имеют родины, и они точно за такие вещи должны иметь уголовное дело", – закончил политик.

Напомним: несколько недель назад Таисия Повалий заявила, что Путин "избавляет мир от нацизма", а Россия "спасает" украинский народ и ее лично. На подобные циничные заявления не могла не отреагировать украинская общественность. Пользователи сети были удивлены тем, что их соотечественница прославляет убийц, захватчиков и насильников.

Как писал OBOZREVATEL ранее, в новогоднюю ночь на российской сцене Таисия Повалий исполнила легендарную композицию Владимира Ивасюка "Червона рута". Многие звезды шоу-бизнеса, в частности телеведущая Маша Ефросинина, гневно раскритиковали ее за низкий поступок.

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