''Хочет быть своей среди россиян, чтобы зарабатывать деньги'': в сети отреагировали на циничные заявления Повалий о войне

Известная певица родом из Украины, которая активно поддерживает геноцид собственного народа и восхваляет оккупационную политику Кремля, Таисия Повалий заявила, что Путин "избавляет мир от нацизма", а Россия "спасает" украинский народ и ее лично. На такие циничные заявления не могла не отреагировать украинская общественность. Пользователи сети в недоумении от того, что их соотечественница превозносит убийц, захватчиков и насильников.

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Под новостью о новой порции пропагандистского бреда от Повалий в Telegram-канале, а также на Facebook-странице OBOZREVATEL собрались сотни комментариев. Украинцы уверены, что звезда эстрады восхваляет Путина и Россию, поскольку это единственный ее канал заработка – в Украине ее уже никто не ждет, а другим странам она не нужна.

Именно поэтому комментаторы осуждают когда-то народную любимицу за ее продажность, алчность и цинизм.

"Хочет быть своей среди рашистов, чтобы они позволяли ей зарабатывать у себя деньги. Вот и вынуждена озвучивать рашистскую пропаганду от своего имени. Очевидно, что это не она автор этого своего спича", "Просто продажная ш***а", "Если так п**дит украинка, то что тогда говорить о кацапах? Господи, подели мир на адекватных и неадекватных, и пусть они друг друга пожирают!", "Ирина Билык говорила, что Лихута (муж Повалий) в Москве смотрит по телевизору на эту войну и радуется, как убивают украинцев и разрушают Украину", "Дела плохи у Путина, раз начал подключать нафталиновую звезду", "Это же надо так любить бабло, чтобы превратиться в такое мерзкое животное. Пусть почитает, что о ней пишут украинцы. Предательница ты", "Человек за деньги с ума сошел", – оставляют интернет-пользователи.

А на высказывание артистки о том, что она "всегда на стороне правды, именно поэтому – с Россией", один из комментаторов написал: "Ты на стороне бабла, а не правды, предательница!"

Другие юзеры в очередной раз напомнили, что Повалий пора давно лишить паспорта Украины, дабы она до конца своих дней оставалась в горячо любимой ею России.

"Пускай навеки застрянет в России", "Лишить украинского гражданства!", "Воняет московским фашизмом! Бумеранг уже крутится", – добавляют читатели.

А вот один из пользователей сети оригинально подошел к комментированию новости. Он переделал текст хита Повалий под названием "Одолжила" на новый лад: "После ветреной зимы, после лютой. Нервно новости смотрела не любо. За полную Украину страдала и себе подтяжку лица пожелала. После Януковича краха, Я от страха наложила, наложила в чемоданы все, что было".

Ранее OBOZREVATEL писал, что в новогоднюю ночь на российской сцене Таисия Повалий исполнила легендарную украинскую композицию Владимира Ивасюка "Червона рута". Многие звезды шоу-бизнеса, в том числе телеведущая Маша Ефросинина, гневно раскритиковали ее за низкий поступок.

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