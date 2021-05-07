Ястремская прилетела на конкурс 'Мисс Вселенная': появилось первое фото из Голливуда

28-летняя Елизавета Ястремская, которая представит Украину на "Мисс Вселенная", уже прилетела в Голливуд на конкурс красоты. Девушка заселилась в отель и сдала тест на коронавирус.

Об этом сообщили в Instagram представители "Мисс Украина Вселенная" (чтобы посмотреть фото, доскролльте новость до конца). Как выяснилось, после теста каждая участница отправляется в свой персональный номер, где сможет дождаться результатов анализа.

Если результат отрицательный, то украинка сможет продолжить участие в конкурсе. На время мероприятия участницы и организаторы будут оставаться в отеле, чтобы минимизировать риски заражения.

Напомним, ранее Ястремская показала национальный костюм – платье под названием "Душа-Витинанка". Кроме того, девушка продемонстрировала еще одно платье для участия в конкурсе – его пошил модный дом Maxima. Наряд имеет разрез до бедра и расшит блестящими камнями и бисером.

Коротко о "Мисс Украина Вселенная":

Елизавета Ястремская закончила Киевский национальный экономический университет им. В. Гетмана по специальности "Управление персоналом и маркетинг".

В 2019 году уже участвовала в конкурсе и стала "І Вице-Мисс Украина-Вселенная", а в 2020 году стала победительницей.

Своими секретами красоты участница конкурса считает много спорта без пропусков и под руководством тренера, позитивные эмоции и духовное развитие.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее победительнице "Мисс Украина Вселенная-2020" Елизавете Ястремской отказали в американской визе.