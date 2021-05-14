Ястремская поделилась своим детским фото и показала маму

Представительница Украины на конкурсе "Мисс Вселенная" в США 28-летняя Елизавета Ястремская поделилась трогательным семейным фото, на котором была запечатлена со своей мамой. Девушка пожелала самому родному человеку крепкого здоровья, а также призналась в своей огромной любви к ней.

Соответствующий снимок появился на странице Елизаветы в Instagram (чтобы посмотреть фото, проскролльте до конца страницы). Так, мама держала крохотную малышку на руках и при этом уверенно смотрела в объектив. Женщина появилась в кадре с ярким макияжем, объемными украшениями и в белом мини-платье, которое подчеркнуло фигуру.

Маленькая Лиза в этот момент с любопытством смотрела на фотографа, показывая при этом язык.

"Мама, я благодарна тебе! Ты подарила мне жизнь. Ты многому научила меня. Благодарю тебя за то, что ты мне с детства постоянно говорила, что я очень красивая. Эти слова так важны для девочки", – говорится в подписи к семейному снимку.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Тина Кароль поделилась с поклонниками снимком, на котором появилась вместе с мамой Светланой и братом Станиславом.