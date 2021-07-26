30-летняя племянница принцессы Дианы вышла замуж за 62-летнего миллиардера

Племянница принцессы Дианы – 30-летняя Китти Спенсер – вышла замуж за 62-летнего Майкла Льюиса. Свадьбу сыграли в старинной вилле Альдобрандини во Фраскати под Римом.

На церемонии присутствовали друзья и родные пары. Известно, что отец Китти – Чарльз Спенсер – не вел свою дочь под венец. Об этом пишет Daily Mail (чтобы посмотреть фото, доскролльте новость до конца).

После торжественной части молодожены пригласили гостей в ресторан, где отметили радостное событие танцами и фейерверком. Отмечается, что свадебное платье племянницы принцессы Дианы изготовлено итальянским домом моды Dolce & Gabbana, а до этого Китти провела девичник во Флоренции.

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К слову, Китти Спенсер – старший ребенок брата Дианы, графа Чарльза Спенсера. Возлюбленному племянницы леди Ди 62 года.

Китти Спенсер и Майкл Льюис были помолвлены с декабря 2019 года, а встречались с 2018-го. Миллиардер сделал предложение руки и сердца в Южной Африке.

До этого у Китти был роман с итальянским магнатом Никколо Бараттьери ди Сан Пьетро, с которым у них разница в возрасте составляла 20 лет.

Как сообщал OBOZREVATEL ранее, в Линкольншире состоялась свадьба Селии Маккоркодейл, дочери Сары, старшей сестры принцессы Дианы, и Джорджа Вудхауса. Селия отправилась под венец в фамильной тиаре, которую надевала принцесса Диана на свою свадьбу с принцем Чарльзом в 1981 году.