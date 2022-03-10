Режиссера и ведущего 'Орла и решки' с маленьким сыном взяли в заложники российские оккупанты

Режиссера и одного из ведущих тревел-шоу "Орел и Решка" Евгения Сильникова с 9-летним сыном взяли в заложники российские оккупанты. Отец с маленьким Алексеем не могут выбраться из Бучи, которая пока что контролируется захватчиками из Российской Федерации.

Об этом рассказал кинорежиссер Алан Бадоев, который смог связаться с Сильниковым, в своем Instagram. Отметим, что раньше коллеги телеведущего били тревогу из-за его исчезновения (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

По словам Бадоева, в оккупированном Буче с режиссером "Орла и Решки" не только 9-летний сын, но и еще 5 детей.

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"Главный режиссер и ведущий "Орла и Решки" Евгений Синельников со своим маленьким сыном, с родственниками и как минимум еще пятью детьми находится в окружении российских солдат в Буче! Их не выпускают и не дают гуманитарный коридор", – написал Алан Бадоев.

Ранее ведущий Антон Птушкин бил тревогу, что его коллега уже сутки не выходит на связь. Последнее сообщение от режиссера было о том, что в Буче идут жестокие бои, а прямо возле его дома упала ракета. Он также рассказывал, что целыми днями с семьей сидит в подвале, потому что на улице очень опасно.

Напомним, что из города Буча в Киевской области регулярно пытаются организовать безопасные эвакуационные коридоры, однако российские военные каждый раз открывают огонь по мирному населению.

Как сообщал OBOZREVATEL, мама украинского дизайнера Лилии Литковской решилась самостоятельно убежать из оккупированного города в соседний поселок, чтобы спастись от россиян. Женщина с собакой три часа бежала по лесу, прячась от танков за деревьями.

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