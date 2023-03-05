Noize MC рассказал о дедушке из Донбасса и заверил в любви к украинскому языку

Популярный российский рэпер Noize MС, который с 2014 года активно поддерживает Украину и осуждает путинский режим, на одном из своих концертов вспомнил о дедушке, который, как оказалось, родился в Донецкой области, а также долгое время жил в Виннице. По словам музыканта, именно родственник привил ему любовь к украинскому языку.

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Соответствующее видео с выступления распространили в TikTok. Артист утверждает, что с детства знакомился с украинским алфавитом и учился читать на нашем языке.

"Мой дедушка родился на Донбассе. В войну его пометало очень серьезно по всему Советскому Союзу. Он жил в Лебедине, долгое время жил в Виннице, потом оказался в Казахстане. На украинском он дома не говорил, но его мама, моя прабабушка, говорила на суржике. Дедушка показал мне украинский алфавит и научил первым правилам чтения", – поделился хип-хоп-исполнитель.

Кроме того, по словам рэпера, на его интерес к украинской культуре повлияло и то, что рос он в Белгороде – на границе с Украиной.

Пока Noize MC говорил свою речь, из зала раздавались крики "Слава Украине!" и аплодисменты.

"Я всегда интересовался украинской культурой и украинским языком. И мечтал написать песню на украинском долгое время. Я сознательно шел к этому больше десяти лет. Это было сложно, но, кажется, получилось", – сообщил музыкант.

Этот рассказ стал подводкой к тому, что рэпер исполнил свою украиноязычную песню под названием "Вуду". Она, как утверждает Noize MC, была написала еще до начала полномасштабной войны, но вышла в свет уже в марте 2022 года, когда российские оккупанты вторглись на территорию независимого государства и начали совершать свои зверства.

Как писал OBOZREVATEL ранее, Noize MC не смог сдержать слез, вспоминая об украинском народе. Музыкант назвал украинцев крутыми людьми и выразил надежду, что "от них наконец отстанут и дадут развиваться".

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