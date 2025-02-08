'Я здесь застыла': У Ефросининой и Притулы случился конфуз в финале Нацотбора на Евровидение 2025

В финале Национального отбора на песенный конкурс Евровидение 2025 года не обошлось без конфузов. Во время общения ведущей шоу Маши Ефросининой с Сергеем Притулой в грин руме возникла непродолжительная пауза, ведь журналистка несколько запуталась в сценарии.

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Однако, к счастью, ее коллега, который сейчас активно занимается волонтерством, быстро нашел выход из ситуации и начал импровизировать. Об этом OBOZ.UA стало известно при просмотре прямого эфира музыкального соревнования.

Маша Ефросинина коммуницировала с Притулой о важности донатов в помощь нашим защитникам, однако внезапно затихла. Журналистка быстро начала просматривать сценарий, поэтому ее собеседник понял, что что-то не так. Чтобы разорвать неудобное молчание, он произнес: "Ты не хотела спросить, за кого я буду голосовать?" На это он получил честный ответ от ведущей: "Слушай, я здесь застыла немного. Это от твоих чар".

Ефросинина не растерялась из-за конфуза, поэтому быстро превратила ситуацию в шутку, отметив, что просто хотела проверить, не исчезли ли у Сергея Притулы навыки ведущего. А общественный деятель, со своей стороны, решил иронично передать "привет" скандальной артистке MARUV и группе Anna Maria.

После такой импровизированной паузы финал Нацотбора был продолжен. Артисты по очереди демонстрируют свои композиции, соревнуясь за место представить Украину на международной сцене Евровидения в Базеле, Швейцария.

Ранее OBOZ.UA рассказал, что стало известно, когда на самом деле выступили финалисты Нацотбора на Евровидение 2025 года.

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