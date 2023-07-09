'Я верю в вас': Ада Роговцева трогательно поздравила Залужного с юбилеем. Видео

Известная украинская актриса Ада Роговцева тронула сеть поздравлением для главнокомандующего Вооруженными силами Украины Валерия Залужного. Артистка обратилась к нему в его день рождения с теплыми словами благодарности и уважения.

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Ролик с поздравлением для генерала она записала прямо в своем саду среди цветов. Он был опубликован на странице актрисы в Facebook вечером 8 июля (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

"Валерий Федорович, с юбилеем. Я вас нежно-нежно обнимаю, целую. Все цветы моего сада сегодня цветут для вас. И не только сегодня. Они всегда цветут для вас. Для вас, потому что я верю в вас, я люблю вас. И мы все, всей Украиной очень вас уважаем, ценим и любим", – сказала Роговцева.

Легенда украинского кино отметила, что у нее, как и у Залужного, день рождения в июле (16 июля актрисе исполнится 86 лет).

В честь юбилея "железного генерала" Ада Роговцева хочет сыграть для главнокомандующего концерт.

"Когда вы скажете. Назначайте дату и мы приедем. Потому что хочется вам что-то дарить. А что может артист подарить? Душу! Берите!" – отметила звезда.

Залужного поздравили с днем рождения украинские пилоты, наши защитники из 93-й отдельной механизированной бригады "Холодный Яр" и даже пленные военные РФ.

В нашем материале вы также найдете семь фактов о "железном генерале" Залужном, который отпраздновал свое 50-летие.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Ада Роговцева призналась, что не перестает молиться о защитниках Украины. В частности, легенда отечественного кино просит Бога беречь главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного.

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