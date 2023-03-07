Ада Роговцева показала общее фото с Залужным и обратилась к генералу: было страшно, но не было уныния

Известная украинская актриса Ада Роговцева призналась, что не прекращает молиться за защитников Украины, которые ежедневно рискуют жизнью ради нашей с вами свободы и независимости. В частности, легенда отечественного кино просит Бога беречь главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного.

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Артистка показала совместный черно-белый снимок с генералом, а также обратилась к герою с подбадривающими словами. Соответствующий кадр и текст звезда разместила на личной странице в Facebook.

Также Ада Николаевна честно описала, как изменились ее переживания за год полномасштабной войны. Она не скрывает, что после вторжения долгое время испытывала страх, но вместе с этим точно была уверена в несокрушимости украинских воинов и нации в целом. Сейчас же актриса еще больше убедилась, что Украина будет свободной, в том числе и благодаря Залужному.

"Всем сердцем молюсь непрестанно. Так болит тот фронт, столько родных людей на том фронте. Не останавливаю молитвы ни на мгновение. Год назад было страшно, но не было уныния. А сейчас накрывает время от времени, потому что невыносимо! Боже! Дай силы и защиты каждому бойцу! Дай Бог силы и защиты генералу Залужному! Молюсь и верю! Вы удержали Украину, Валерий Федорович! Вы ее освободите!" – трогательно написала знаменитость.

Под публикацией собралось немало комментариев. Интернет-пользователи реагируют на снимок артистки с генералом, а также комментируют ее слова: "Две легенды на фото", "Оба светлые, искренние, милые, сильные духом и верные дочь и сын родной земли! Искренняя благодарность Вам, наши дорогие!", "Ада Николаевна, Вы непревзойденна! Здоровья и Божьей защиты Вам и господину Залужному! Действительно НАШ генерал! Слава Богу! Слава Украине! Слава ВСУ!", "Люблю Вас, горжусь Вами. Вы тоже воин на своем фронте! Боже милосердный, сохрани каждого воина земли Украинской".

Как писал OBOZREVATEL, ранее Ада Роговцева почтила память погибшего на Луганщине защитника, полковника Валерия Гудзя, которого не стало 12 марта 2022 года. В воскресенье, 12 февраля, герой должен был отмечать свое 52-летие.

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