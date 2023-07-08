Украинские пилоты оригинально поздравили Залужного с днем рождения и рассказали о 'лучшем подарке'. Фото

Украинские пилоты оригинально поздравили с днем рождения Главнокомандующего Вооруженными Силами Украины Валерия Залужного, которому 8 июля исполнилось 50 лет. Бойцы решили сделать генералу лучший подарок – "мертвую ру*ню".

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Об этом они сообщили надписью на американской управляемой авиабомбе JDAM-ER, расположенной под крылом самолета и готовой отправиться по назначению. Соответствующее фото опубликовал в Telegram командующий Воздушными Силами Вооруженных Сил Украины генерал-лейтенант Николай Олещук.

"Что ж, я только ЗА: "мертвая р*сня" – действительно лучший подарок", – констатировал он.

Напомним: оркестр 93-й отдельной механизированной бригады "Холодный Яр" в честь дня рождения Главнокомандующего ВСУ спел трогательную песню об "отце Залужном" и большой дружеской "семье ВСУ".

"Всі в родині дружній: ти і він, і я. Батько наш Залужний – ЗСУ сім'я", – спели украинские защитники.

Так, в песне воины рассказали, какая судьба ждет оккупантов, которые хотят захватить нашу землю, и что захватчикам украинское наступление не остановить, ведь нам "чужого не надо", однако "за свое стоим до конца".

Ранее OBOZREVATEL собрал семь ярких фактов о Валерии Залужном. Легендарный украинский военачальник за время полномасштабной агрессии успел попасть до сотни самых влиятельных людей мира, пожертвовать унаследованный миллион долларов на украинскую армию, получить мировое признание после блестящих побед – и оставаться при этом самым страшным кошмаром для оккупантов и надеждой для украинского народа.

При этом, как утверждают представительницы прекрасного пола, на фото молодого Залужного можно смотреть вечно. Как выглядел легендарный украинский военачальник Залужный в детстве и как он менялся с годами, читайте в материале.

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