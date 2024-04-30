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Влад Яма разозлил украинцев фото из Крыма

Катерина Галущенко
Люди
2 минуты
4,1 т.
Влад Яма разозлил украинцев фото из Крыма

Хореограф Влад Яма, который с начала полномасштабного вторжения уехал с женой и сыном в США, поделился с подписчиками фотографией из Ялты, впрочем, имела она один нюанс – датированная 2012 годом, когда Крым еще не оккупировали российские войска. Свою публикацию танцор приурочил к Международному дню танца.

На фото в Instagram Влад Яма плавает в брюках и рубашке под водой в бассейне. Подобное спровоцировало целую дискуссию в комментариях, на что даже отреагировал сам танцор.

"Как жизнь? Пожалуй, все классно, спокойно?" – написал Роман Веремеенко.

Влад Яма разозлил украинцев фото из Крыма

Тогда другие пользователи встали на защиту хореографа, но впоследствии дискуссия разделилась на два лагеря, и к ней присоединились и те, кто осуждает поступок танцора и солидарен с первым комментатором.

"Ну, во-первых, вы не владеете информацией о его помощи для Украины, а, во-вторых, тяжело, пожалуй, вам в жизни, когда кажется, что вокруг кто-то кому-то должен. Надо следить за собой. Вы много задонатили?" Может, вы не дождались приглашения и сами мобилизовались?", – написала пользовательница Яна Крикун, на что в ответ получила объяснение Романа Веремеенко о регулярной помощи армии.

Влад Яма разозлил украинцев фото из Крыма
Влад Яма разозлил украинцев фото из Крыма
Влад Яма разозлил украинцев фото из Крыма
Влад Яма разозлил украинцев фото из Крыма

К конфликту впоследствии присоединился Артур Авдеев, который в нецензурной форме попросил Веремеенко оставить Влада Яму в покое. Впоследствии это сообщение получило даже лайк от самого танцора. "Тебя *бать не должно. Следи за своей жизнью", – написал мужчина.

Напомним, сейчас Влад Яма проживает в Майами, США, о чем он сам указал в Instagram. Как рассказал его коллега – хореограф Евгений Кот – танцор планирует возвращение в Украину после окончания войны.

"Где-то полгода назад мне рассказывали общие знакомые, что он искренне верит, что без проблем будет жить в Киеве. Не "отстреливает" совсем произошедшее, думает, что если организует какой-то сбор для ВСУ, донатит сам, то этого достаточно", – сказал танцовщик.

Влад Яма разозлил украинцев фото из Крыма

Ранее OBOZ.UA писал, что Влад Яма неожиданно появился в своих соцсетях с длинными волосами и толерантностью русского языка, который он перестал использовать в публичном пространстве с началом полномасштабной войны.

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