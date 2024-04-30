Влад Яма разозлил украинцев фото из Крыма

Хореограф Влад Яма, который с начала полномасштабного вторжения уехал с женой и сыном в США, поделился с подписчиками фотографией из Ялты, впрочем, имела она один нюанс – датированная 2012 годом, когда Крым еще не оккупировали российские войска. Свою публикацию танцор приурочил к Международному дню танца.

На фото в Instagram Влад Яма плавает в брюках и рубашке под водой в бассейне. Подобное спровоцировало целую дискуссию в комментариях, на что даже отреагировал сам танцор.

"Как жизнь? Пожалуй, все классно, спокойно?" – написал Роман Веремеенко.

Тогда другие пользователи встали на защиту хореографа, но впоследствии дискуссия разделилась на два лагеря, и к ней присоединились и те, кто осуждает поступок танцора и солидарен с первым комментатором.

"Ну, во-первых, вы не владеете информацией о его помощи для Украины, а, во-вторых, тяжело, пожалуй, вам в жизни, когда кажется, что вокруг кто-то кому-то должен. Надо следить за собой. Вы много задонатили?" Может, вы не дождались приглашения и сами мобилизовались?", – написала пользовательница Яна Крикун, на что в ответ получила объяснение Романа Веремеенко о регулярной помощи армии.

К конфликту впоследствии присоединился Артур Авдеев, который в нецензурной форме попросил Веремеенко оставить Влада Яму в покое. Впоследствии это сообщение получило даже лайк от самого танцора. "Тебя *бать не должно. Следи за своей жизнью", – написал мужчина.

Напомним, сейчас Влад Яма проживает в Майами, США, о чем он сам указал в Instagram. Как рассказал его коллега – хореограф Евгений Кот – танцор планирует возвращение в Украину после окончания войны.

"Где-то полгода назад мне рассказывали общие знакомые, что он искренне верит, что без проблем будет жить в Киеве. Не "отстреливает" совсем произошедшее, думает, что если организует какой-то сбор для ВСУ, донатит сам, то этого достаточно", – сказал танцовщик.

Ранее OBOZ.UA писал, что Влад Яма неожиданно появился в своих соцсетях с длинными волосами и толерантностью русского языка, который он перестал использовать в публичном пространстве с началом полномасштабной войны.

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