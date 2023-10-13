'Я ведь не Надя Дорофеева!' Ирэна Карпа рассказала, что ее шокировало во время поездки на Донбасс

Известная украинская писательница, журналистка и певица Ирэна Карпа недавно побывала в прифронтовых городах Донбасса. Поездка на восток Украины и встреча с героическими защитниками произвела на автора сильное впечатление. Она честно призналась, что не все военные ее узнавали, однако были и те, кто просили автограф, а также оставить книги, чтобы иметь возможность читать на родном языке.

На Донбассе писательница побывала вместе со своим коллегой Сергеем Жаданом. Деталями о поездке, а также совместном проекте с автором "Ворошиловграда", "Интерната" и других знаковых романов, Карпа поделилась в разговоре с OBOZ.UA.

По словам знаменитости, во время и после поездки на Донбасс у нее был "культурный шок". Впрочем, Карпа уже хочет планировать следующую встречу с военными на передовой.

"Я была там с Сергеем Жаданом и очень много людей просило с ним селфи, разговаривало на украинском языке. Меня, правда, не все знали, я ведь не Надя Дорофева (смеется). Один военный даже пошутил: "A вы можете спеть какую-то из ее песен?" То есть, конечно, что очень разная аудитория, но когда мы заехали в "Айдар", там многие военные узнали и говорили: "Я сейчас жене позвоню – скажу, что вы здесь!" Некоторые просили книгу, чтобы иметь возможность читать на украинском языке. Очень хочу приехать еще, возможно, уже с музыкальной программой и возможно с терапевтическим письмом", – поделилась писательница.

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Она объяснила, что терапевтическое письмо – "это инструмент для всех тех, кто потерял себя во время войны". Он представляет собой комплекс упражнений как, например, написание обращения к человеку, на которого обижаешься. После этого письмо зачитывают в группе и таким образом вытесняют из себя негатив.

Что касается совместного проекта с Жаданом, то он называется SKOVORODANCE. Это музыкальный альбом из 12-ти композиций, в котором музыканты совместно с Харьковским литмузеем переосмыслили поэтическое творчество выдающегося украинского философа и поэта Григория Сковороды. Его презентация прошла 13 октября в Харькове.

Карпа рассказала: "Жадан перевел на современный украинский язык тексты Сковороды, Юрий Гуржи записал музыку, а я буду там как певица".

Ради презентации альбома Карпа преодолела долгий путь из Европы в Харьков. Далее ее ждут чтения в разных городах Украины. В частности, Киеве, Одессе, Львове, а также терапевтическое письмо в Ивано-Франковске. Постоянные переезды и такой безумный ритм жизни для многих могут показаться слишком изнурительными, но не для писательницы. Она признается, что не может жить иначе.

"Я когда в одном месте долго сижу, у меня такое впечатление, что я начинаю загнивать. При том, что в этом одном месте могу быть очень активна. Я была очень несчастна, когда несколько раз в своей жизни пыталась работать по контракту и ходить в одно и тоже место на работу… Тогда и поняла, что однообразие меня убивает. Вот сейчас я сижу в каком-то индийском ресторане у вокзала в Кракове, жду поезда в Перемышль, а потом еще долгий путь в Харьков благодаря русне… Так вот пока одной рукой ем, другой дописываю книгу. И такая динамика мне удается лучше и продуктивнее, чем когда бы я сидела дома", – призналась звезда.

Полное интервью с Ирэной Карпой читайте на OBOZ.UA в понедельник, 16 октября.

Как писал OBOZ.UA ранее, Ирэна Карпа выступает за бойкот русской культуры по всему миру. Однако, по мнению знаменитости, украинцы должны быть в этом вопросе достаточно хитрыми и дипломатическими, призывая мировую общественность поставить культуру агрессоров на паузу до окончания войны, а не полностью отказаться от нее. Подробности – по ссылке.

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