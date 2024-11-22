'Я увидел, как ее мир рассыпался': украинский философ рассказал, как иностранные журналисты реагируют на правду о войне

Украинский философ Вахтанг Кебуладзе, который после начала полномасштабного вторжения часто раскрывал правду о кровавой войне международным изданием, рассказал, как иностранные журналисты реагируют на реальные истории. Он отметил, что в большинстве случаев его слова "переворачивали представления" медийщиков о нашем мире.

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Об этом публицист рассказал в проекте "Це ніхто не буде дивитись" на YouTube-канале Эммы Антонюк. Он добавил, что далеко не вся информация, которой он делился с представителями мировых изданий, появлялась в информационном пространстве.

"Я большей частью работал с немцами. Очень хорошо помню интервью для "Die Welt". Я включаюсь со своей кухни и понимаю, что попадаю сразу в прямой эфир. Там ведущая очень профессиональная дама, видно, что топ-уровень. Первые слова это всегда сочувствие. Тогда же многие ожидали, что "Киев возьмут за три дня", и как мантру у меня спрашивали, а что будет, если Киев "падет". С одной стороны в ее словах я услышал сочувствие, а с другой – надежду, что все тогда прекратится, не будет войны, не будут убивать людей. И я тогда сказал: "Вы что не понимаете, что состоится?" Украинская армия куда-то отступит. Там где она будет жизнь, а там где Россия – будет пыточная. Таких людей как я или убьют, или мне придется бежать или идти в подполье. В этот момент у нее на лице застыла маска страха", – вспомнил философ.

По словам Вахтанга Кебуладзе, тогда ведущая в течение нескольких секунд не смогла произнести ни слова, однако впоследствии собралась и продолжила эфир. Он добавил: недавно со своим товарищем решил пересмотреть этот выпуск, чтобы понять, как выглядела эта пауза на экране. Оказалось, что режиссеры программы просто подстроили кадры событий из Украины.

Вахтанг Кебуладзе рассказал, что вторым показательным интервью стал разговор с чешской журналисткой. Перед встречей с медийщиком он побывал в деоккупированном Изюме Харьковской области, где увидел могилы после эксгумации и услышал много жутких историй о событиях в городе.

"Я вышел к ней в кафе. Тогда был истощен и просто без оценок или еще чего-то пересказал то, что увидел. Очень коротко, минут 5. Я умолк и воцарилась тишина. У нее слезы на глазах и она спрашивает: "То что мы должны делать? Мы должны всех их убить?" Я сказал, что это не мои слова. Я не могу призывать убивать всех россиян, несмотря на то, что видел и пережил. Что интересно, потом она никогда не выходила со мной на связь. Я думаю, она так и не смогла сделать материал. Я увидел, как ее мир рассыпался", – отметил публицист.

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