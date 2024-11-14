Поэт-воин Павел Вышебаба удивил, как ведут себя украинские мужчины за границей: в человеке говорит чувство вины

Поэт и военнослужащий Павел Вышебаба рассказал, как с ним общаются украинские мужчины, когда они встречаются за границей. По словам 38-летнего защитника, во многих из них говорит чувство вины и они начинают оправдываться за свое пребывание за пределами Родины.

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Об этом воин рассказал на YouTube-канале "Подкаст Фонтан". Поэт вспомнил, что иногда бывали случаи, когда мужчины просили своих подруг взять его автограф, чтобы не коммуницировать лично.

"Часто мужчины, которые подходят ко мне за границей, сразу начинают рассказывать мне, почему они здесь. Хотя я же не спрашиваю. Видно, что они борются с чувством вины. Мы же записываем подкаст с психологами, я теперь знаю, это в человеке говорит чувство вины. Мы общаемся после концерта, я не обвиняю, не спрашиваю ни о чем. А он сразу мне рассказывает: я здесь, потому и потому", – рассказал военнослужащий.

По словам Павла Вышебабы, после таких ситуаций он заметил, что сейчас на мужчин действует сильное общественное давление. Он понимает, что у каждого человека есть свои причины жизни за пределами Украины. Многие имеют детей, определенные группы инвалидности или другие основания, однако это не освобождает их от чувства вины.

"А женщины часто подходят и говорят, какое их любимое стихотворение. Или почему-то говорят: "Я о вас знала раньше всех". Но на самом деле победил один парень. Он подошел в Берлине и сказал, что знает меня еще со времен Революции Достоинства" , – поделился защитник.

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