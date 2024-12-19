41-летняя звезда 'МастерШеф' родила двух дочерей и показала, как пряталась от обстрелов в роддоме

Победительница "МастерШеф 2" Лиза Глинская стала мамой. Она родила двух дочерей, которым сейчас уже два месяца. В течение долгого времени знаменитость скрывала свое новое положение.

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41-летняя шеф-повар сначала умалчивала о своей беременности, а о родах рассказала через два месяца после появления на свет двоих детей. В Instagram она опубликовала видео, где рассказала, с какими сложностями сталкивалась на пути к мечте.

Сначала она показала несколько кадров с беременным животом. Затем появился ролик, где Глинская рассказала о значительных отеках на последних сроках. "Это я уже пишу видео вечером, когда я красавица. И дышать мне нечем", – рассказывала знаменитость.

Однако самая большая угроза была в роддоме, ведь в те моменты Лиза Глинская жила под обстрелами. В своем видео она показывала, как ходила в укрытие и слышала взрывы.

"Любит ли счастье тишину? Да, я тихонько сохраняла свое счастье под сердцем все 9 месяцев беременности и почти 2 месяца после рождения девочек. За это время я прошла путь длиной в несколько жизней, мне кажется, я получила бесценный опыт, внутренние, внешние изменения. Мне есть чем поделиться и о чем рассказать", – сообщила она в описании под видео.

Эта беременность для знаменитости оказалась долгожданной, ведь 15 лет назад из-за халатности врачей она потеряла малыша. Тогда она рожала в Ялте, однако в процессе родов у нее началось кровотечение – ребенок родился мертвым.

"Долгий путь... Мгновения, которых я ждала так много лет... Внутреннее, мощное, настоящее счастье из-за слез радости... Безграничная любовь... Я мама двух невероятных девочек, которые пришли в этот мир", – написала Лиза Глинская.

Ранее OBOZ.UA писал, что Руслана раскрыла, что за свою жизнь много раз пыталась забеременеть, но все кончалось неудачно. В свой 51 год она не оставляет надежд, что все же родит "свою копию", ведь есть еще один выход в запасе.

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