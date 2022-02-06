'Я тебя очень...' Зеленский трогательно и загадочно поздравил жену с днем рождения

Президент Украины Владимир Зеленский поздравил в сети свою супругу Елену с днем рождения. Сегодня, 6 февраля, первая леди страны отмечает 44-летие. Интернет-пользователи были тронуты необычным пожеланием и признанием в любви от главы государства.

Трогательное поздравление Зеленский опубликовал на личной странице в Instagram. Загадочный текст он дополнил красивым портретом любимой.

На снимке Елена Владимировна изображена крупным планом, а левую часть ее лица прикрывает золотистая прядь волос. Первая леди уверенно смотрит вперед, демонстрируя легкую улыбку.

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"Моя любовь. У тебя сегодня день рождения. Сколько всего хочется сказать... Но мы здесь не одни. Как всегда в последнее время. Поэтому я попробую очень аккуратно, но ты меня поймешь", – начал президент.

Далее глава государства написал несколько незаконченных строчек. Хотя он и пропустил в них некоторые слова, смысл сказанного был понятен. Зеленский вспомнил первую встречу с любимой, создание команды КВН и "95-го квартала", начало своего президентства и рождение двоих замечательных детей.

Под публикацией подписчики оставляли имениннице пожелания и восторженные комментарии касательно необычного поздравления Владимира Александровича.

Отметим, Елена Зеленская родилась 6 февраля 1978 года в Кривом Роге. С будущим президентом она познакомилась в школе – влюбленные учились в параллельных классах. Свои отношения пара узаконила в 2003 году. Воспитывают 17-летнюю дочь Александру и 9-летнего сына Кирилла.

Коротко о личностях:

Елена Зеленская – 44-летняя жена Владимира Зеленского, сценарист Студии "Квартал-95". Родом из Кривого Рога. Воспитывает сына и дочь. Входит в ТОП-100 самых влиятельных украинцев 2019 года по версии журнала "Фокус".

Владимир Зеленский – украинский государственный и политический деятель. Шестой и действующий президент Украины с 20 мая 2019. Родом из Кривого Рога.

Ранее OBOZREVATEL писал, что Елена Зеленская снялась в фотосессии для глянцевого журнала Voguе с украинскими паралимпийскими чемпионами.