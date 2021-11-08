'Пусть не смотрят': Даша Евтух сказала, что будет делать с суржиком

В последнее время блогера Дашу Евтух часто упрекают, что она разговаривает на суржике. Девушка заверила, что у нее есть цель овладеть литературным украинским, даже если из-за этого она потеряет часть подписчиков.

Об этом в авторской программе Вадима Колодийчука "Острый вопрос" на телеканале OBOZREVATEL рассказала сама блогер. "Если я хочу дальше идти, то мне все-таки надо будете научиться говорит на нормальном чистом украинском языке", – заявила она (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца этой новости).

По словам девушки, в начале своего блогерства она не сталкивалась с подобными обвинениями. "Раньше у меня критики не было. Даже к тому, как я говорю. Людям это все нравилось. А вот сейчас, например, людям не нравится, как я говорю на суржике. Говорят, научись говорить по-украински", – пожаловалась она.

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Даша добавила, что говорит так же, как все жители ее родного села: "Просто я так привыкла с детства. У нас дома говорят на суржике. В селе так говорят. По всей Украине, только в каждом регионе есть свой суржик. Чисто на украинском языке мало говорит людей. Подавляющее большинство на суржике".

Евтух отметила, что изучить литературный украинский – это для нее не задача номер один. Речь идет об определенных планах на будущее.

"У меня есть в дальнейшем планы, например, начать говорить чисто на украинском языке. Но на все свое время. Придет то время, когда я начну, как люди говорят, нормально говорить", – сказала она.

Отвечая на вопрос, не боится ли она из-за этого потерять свою уникальность, ведь в известной степени ее популярность связана именно с таким языком, блогер заверила, что опасность потерять подписчиков не остановит ее на пути к личностному развитию.

"Всем не угодишь – это точно. Перестанут смотреть – пусть не смотрят. Но все равно я считаю, что не надо стоять на одном месте, нужно развиваться", – подчеркнула она.

В то же время Евтух выразила надежду, что большая часть ее сегодняшних поклонников останется с ней, несмотря на изменение произношения.

"Понятно, что всех подписчиков я не удержу. Люди разные есть, и у каждого есть мнение, у каждого есть свое видение. Но все равно я думаю, что те люди, кому я понравилась и кого я сильно зацепила – они будут наблюдать за тем, как я меняюсь и как я развиваюсь, и к этому относиться с положительной точки зрения, а не то, что уже не такая, как раньше", – сказала она.

Как писал OBOZREVATEL, бывшая участница шоу "Холостяк-10", победительница конкурса "Мисс Украина Вселенная-2021" Анна Неплях заявила, что может научиться разговаривать на чистом украинском за сутки. Так она ответила на обвинение в том, что не говорит на государственном языке.