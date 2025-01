Умер легендарный рок-музыкант Питер Ярроу, помилованный Джимми Картером в последний день его президентства

В возрасте 86 лет отошел в засветы легендарный американский музыкант Питер Ярроу, который получил популярность благодаря участию в трио "Питер, Пол и Мэри", а в какой-то момент вошел в историю США, ведь был помилован тогдашним президентом Джимми Картером. Жизнь артиста оборвалась из-за тяжелой болезни – рака мочевого пузыря.

Как отмечает издание People, сердце исполнителя остановилось, когда он находился в своем доме в Нью-Йорке. Незадолго до смерти его близкие вышли на связь в сети и отметили, что состояние их отца постоянно ухудшается.

"Как вы знаете, наш любимый отец Питер Ярроу уже некоторое время борется с раком. Врачи удивлялись его стойкости, ведь он продолжал выступать и жить в собственной щедрой и благородной манере. Это был долгий путь, и он был сильным драконом, но сейчас он очень слабый, и в свои 86 лет его дни подходят к концу. Питер Ярроу – народная легенда, а также человек, глубоко сострадательный человек, который изменил жизни многих людей очень личным образом", – написали родственники артиста.

Питер Ярроу родился 31 мая 1938 года в Манхэттене. Его родители были образованными украинскими евреями, который иммигрировали в США. Высшее образование музыкант получал в двух учебных заведениях: Ягеллонском университете (Польша) и Одесском национальном университете им. И. Мечникова.

Впервые исполнитель начал всерьез интересоваться музыкой еще в школе. Он вдохновлялся творчеством группы The Weavers, поэтому тогда загорелся идеей создать собственный и коллектив. Мечты артиста стали реальностью, когда во время своего сольного выступления в одном из кафе он познакомился со своими будущими коллегами – Ноэлем Полом Стуки и Мэри Треверс. Они основали собственное фолк-трио "Питер, Пол и Мэри".

Музыканты создали много известных хитов, среди которых "Lemon Tree", "If I Had a Hammer", "Puff, the Magic Dragon", "Day is Done" и многие другие. Их творчество запало в душу не только обычным слушателям, но и критикам, поэтому исполнители получили пять премий "Грэмми".

Однако, несмотря на сильный успех, в 1970 группа распалась. Отчасти это произошло из-за того, что Питер Ярроу три месяца просидел в тюрьме. Его посадили за решетку из-за обвинений в сексуальных притязаниях к несовершеннолетней девочке. Оправдывая свое поведение, музыкант говорил: "Это была эпоха настоящего безрассудства и ошибок со стороны мужчин артистов. Я был одним из них. Я ошибался. Я прошу прощения за это". Питер Ярроу должен был провести в тюрьме около трех лет, однако этот срок был сокращен до трех месяцев. В последний день своего президентства Джимми Картер пощадил знаменитость. Со временем на страницах газет США появилась информация о том, что такое решение тогдашнего главы государства было едва ли не единственным в истории США.

Кроме того Питер Ярроу был довольно упорным активистом. Он участвовал в демонстрациях против войны во Вьетнаме, а вместе с трио "Питер, Пол и Мэри" организовывал "концерты мира". В 1996 году он основал фонд Save One Child, специализирующийся на нейрохирургическом лечении детей.

