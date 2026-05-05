'Я сошла с ума?' СолоХа упрекнула Анну Тринчер в плагиате ее эротического клипа на песню 'Булочка'. Сравнение

Украинская певица СолоХа упрекнула Анну Тринчер из-за копирования идеи ее эротического клипа на песню "Булочка", который в свое время наделал немало шума в сети. Артистка заметила, что ее проект и видеоработа младшей коллеги по сцене на трек "Твоя мама" имеет довольно много подобных моментов.

Видео дня

Как отметила знаменитость, ей, конечно, приятно, что Тринчер вдохновилась клипом, однако считает, что все исполнители должны находить более индивидуальный подход к творчеству. Чтобы не быть голословной, на личной странице в Instagram СолоХа сделала сравнение фрагментов из двух видеоработ, которые, по ее словам, похожи на 90%.

"Я сошла с ума? Не знаю, у Ани вышел клип или просто ролик для соцсетей, но когда я это увидела, у меня появилось ощущение ностальгии съемочного дня моего клипа "Булочка". Мне, конечно, приятно, что он настолько вдохновляет Аню и ее команду до сих пор, но там местами уже не "вдохновились", а прям очень внимательно пересмотрели", – написала певица.

По словам СолоХа, в свое время клип на композицию "Булочка" часто транслировали в эфире музыкального телеканала М1, поэтому предположила, что именно поэтому команда Анны Тринчер могла взять его идею за основу. Артистка рада, что создала такую эффектную работу, однако все же не хотела бы видеть плагиата на нее от коллег.

"Я все понимаю, мы все вдохновляемся друг другом и это нормально. Но хочется, чтобы у каждого подход был более индивидуальным. Главное быть первыми. И я очень рада, что когда-то я и моя команда создали действительно шедевр того времени, провокационный, смелый и очень вкусный. Посмотрите внимательно фрагменты, где 90% сходства. Или мне кажется?", – отметила артистка.

Среди основных примеров плагиата, которые выделила СолоХа, стали кадры, где она, а затем и Тринчер разбивают куриные яйца на камеру, сыплют муку, лакомятся клубникой в сливках и замешивают тесто.

Напомним, что после премьеры музыкальной работы "Булочка" в 2017 году СолоХа столкнулась с критикой в сети. Юзеры пристыдили звезду за довольно откровенный клип, в ответ на что ее тогдашний продюсер Владимир Бебешко назвал композицию "сладким гимном".

"Песня "Булочка" – это сладким гимн, заряженный исключительно на любовь. Прежде всего к своему телу. А идея видео максимально открывает красоту украинской домохозяйки, и превращает ваш дом в райский уголок", – говорил продюсер.

Однако, хотя СолоХа и Бебешко вместе работали над созданием популярного и скандального трека, в свое время решили пойти разными карьерными путями. Как объясняла исполнительница в интервью OBOZ.UA, причиной этого стало то, что она не могла реализовать свои желаемые проекты, а также проблемы с финансированием.

Ранее OBOZ.UA рассказал, что звезда "Сватов" Анна Кошмал публично пристыдила двух известных коллег за "кражу" идей, но вскоре передумала.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!