'Я слушаю молодежь': Валерий Харчишин назвал двух перспективных украинских музыкантов

Фронтмен украинской рок-группы "Друга ріка" Валерий Харчишин убежден, что музыка, как и мода, цикличны. То есть мотивы, которые были актуальны 30 лет назад, звучат и сейчас, однако приобрели более современные признаки. Так что артист признается, что слушает молодых украинских исполнителей, и они ему нравятся.

Своими музыкальными предпочтениями рокер поделился в интервью для YouTube-канала "Карьерист". Харчишин выделил двух самых перспективных, по его мнению, коллег.

"Я слушаю молодежь, потому что молодежь играет то, что играли 30 лет назад. Они фактически являются теми, кем мы были. Но у них однозначно есть какие-то современные признаки, они словно набирают те же аккорды, используют те же приборы, те же инструменты, но все равно они звучат", – прокомментировал певец.

Видео дня

Так, Харчишин признался, что слушает группу "Циферблат". Она была основана в 2015 году, а в 2019-м участвовала в "Х-Факторе". В 2023 году коллектив выпустил свой первый студийный альбом, насчитывающий 13 песен.

Кроме этого, неожиданно рок-исполнитель выделил рэпера Вячеслава Дрофу, более известного под псевдонимом OTOY. Он в 2023 году выступал во втором полуфинале Евровидения в Ливерпуле, Великобритания, с рэпом на стихи Тараса Шевченко.

"OTOY – он рэпер. Хоть я рэп не сильно люблю, но его музыка мне близка. Мне кажется, что вроде бы и я молодой", – прокомментировал Харчишин.

Ранее OBOZREVATEL писал, что Валерий Харчишин рассказал, как изменился его старший сын Иван после того, как вступил в ряды ВСУ. Бывший студент философского факультета, по словам отца, никогда не держал в руках оружие и был пацифистом.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале Obozrevatel и в Viber. Не ведитесь на фейки!