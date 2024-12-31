'Я не встречаюсь с украинцами': финалистка 'Холостяка 13' попала в громкий скандал после шоу и оправдалась

Финалистка романтического шоу "Холостяк 13" Анастасия Юзьвак попала в громкий скандал из-за обсуждения мужчин с сайта знакомств с подругой. Впрочем, невинное действие превратилось в потасовку из-за заявления участницы о нежелании встречаться с украинцем.

Видео дня

Это утверждение прозвучало в видео, которое было снято еще до участия девушки в украинском "Холостяке 13". Однако после огласки этой ситуации в сети она вышла к подписчикам в InstaStories и оправдалась за ситуацию.

На видео девушка "под градусом" обсуждает с подругой мужчин, когда в какой-то момент Анастасия произнесла "Я не встречаюсь с мужчинами". Эта фраза сконфузила сеть, ведь после этого девушка приняла участие в украинском шоу, чтобы "встречаться с украинцем".

"Видео длится 11 минут, где мы обсуждали десятки мужчин. Я уверена, что вы с подругами делали то же самое, потому что знаете, какие разные и смешные случаи там могут быть, особенно с надписями и статусами. Вырезали фразу из контекста, где я сказала "I don't date Ukrainians". Почему так? Почти за 6 лет жизни в Лондоне я ни разу, ни разу не встретила украинца. Я не верю в отношения на расстоянии, я не верю в отношения онлайн. Я хочу, чтобы мужчина жил максимум в одном городе, как минимум в одном городе со мной, максимум в моем районе, чтобы мы были близко друг к другу и могли постоянно встречаться. Конечно, "I don't date Ukrainians". Было сказано "Наши мужчины самые лучшие". Но этого никто не видит", – пояснила Юзьвак.

Она также отметила, что на русском языке не говорит в быту, что могло показаться во время просмотра скандального видео. Однако девушка объяснила, что русский звучит из ее уст только во время общения с людьми из Казахстана и других стран, где не понимают ни английского, ни украинского.

"Моя семья и я с запада Украины, мы говорим только на украинском языке и так было с моего рождения. Но, когда я переехала в интернациональный город, то у меня появилось много друзей из Казахстана, Грузии, Туркменистана, Узбекистана и так мы разговаривали на том языке, который легче для нас всех. Это ни в коем случае не меняет моей гражданской позиции или отношения к Украине", – засвидетельствовала финалистка.

В частности, Анастасия Юзьвак объяснила, что говорит правду, хотя она может многим не нравиться. Это касается также того, что она не ходит на митинги в поддержку Украины за рубежом, и волонтерства в начале полномасштабного вторжения РФ.

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