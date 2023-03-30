''Я не уважаю Псюка'': Алина Паш рассказала о скандале с фронтменом Kalush

Украинская певица Алина Паш, дисквалифицированная из Нацотбора на Евровидение-2022, заявила, что не уважает фронтмена группы-победителя Kalush Orchestra Олега Псюка. Недоразумения между артистами возникли еще во время Нацотбора.

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Исполнительнице не нравится манера общения коллеги. В интервью для YouTube-канала "РАЗМОВА" она назвала это "личной историей" (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте до конца страницы).

Алина Паш поделилась, что со всеми членами коллектива-победителя Евровидения-2022 у нее сложилось теплое общение, кроме их лидера. Отношения с ним она назвала "галимымы".

"Я не уважаю Псюка. Он мне не может нормально смотреть в глаза. На Нацотборе не смотрел, когда я пыталась перед всем этим поговорить. Зато все остальные члены команды очень классные. Они мне очень нравятся", – рассказала певица.

Артистка добавила, что уважает творчество Kalush за то, что они комбинируют прогрессивную музыку с фольклорными мотивами. По мнению звезды, это помогает избавиться от российских треков в плейлистах украинцев.

"Я им плюсую за это. Это помогает вытеснять из плейлистов русскую музыку. Это просто, пожалуй, личная история моя и Олега. У нас не сложилось общение, мне не нравится его манера. Мне кажется, если бы я могла, я бы его просто забрасывала галимыми словами без мата", – закончила Алина Паш.

Ранее OBOZREVATEL писал, что Алина Паш заявила, что рэп-группа Kalush скопировала ее музыку. Якобы участники коллектива в своей песне использовали музыкальный мотив из ее хита Bosorkanya.

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