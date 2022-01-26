Финалистка нацотбора Евровидения Алина Паш обвинила группу Kalush в плагиате. Сравнение песен

Известная украинская певица, финалистка национального отбора Алина Паш заявила, что рэп-группа Kalush скопировали ее музыку. Якобы участники коллектива в своей новой песни использовали музыкальный мотив из ее хита Bosorkanya.

Соответствующее заявление Алина Паш сделала на личной странице в Instagram-stories. "И даже тональность та же самая. Я не знаю пока, как реагировать на это", – сказала она (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте страницу до конца).

Певица добавила, что ей противно от того, что кто-то называет себя творцом и артистом, а на самом деле "так нагло пользуется".

"Мне паршиво от того, что кто-то хочет представлять своей музыкой Украину на Евровидении. На самом деле накануне так нагло пользоваться", – сказала Алина Паш.

Видео дня

Стоит отметить, что группа Kalush опубликовали видео в своем профиле в Instagram, в котором продемонстрировали, как ходили колядовать.

"Деньги не брали, говорили, что для нас лучшая мотивация – это ваш голос на Евровидении", – говорится в описании.

На официальной странице песенного конкурса в Instagram разместили сравнение и отметили, что это уже не в первый раз, когда Kalush вдохновляется работами Алины Паш.

"Ярким примером является сходство в локациях и образах видеоклипа Alina Pash "Bitanga" (2018) и Kalush "Гори" (2019). Следующий случай копирования (или заимствования?), обложка треков OINAGORI (2018 г.) и опять же Горы (2020 г.) группы Kalush ", – говорится в описании.

В комментариях под постом пользователи сети разделились во мнениях. Одни считают, что Алина Паш права, а другие, что она "хайпуется" и мелодии вовсе не схожи.

"Я за Алину!", "Очень похоже", "Если бы это был плагиат, она бы подала на них в суд", "Просто из ничего скандал", "Хоть Алина и землячка, но это явно просто хайп", "Ну а я, например, в Bosorkanya слышу выразительное влияние ДахиБрахи", "Кто-то видит сильного конкурента", "Поддерживаю Калуш", "Очередные скандалы перед отбором", "Нет там никакого плагиата", – пишут люди.

Вскоре оргкомитет Евровидения отреагировал: "Сходство признано саунд продюсером и участниками группы Kalush. Инструментал изменится".

Отметим, что вскоре ситуацию прокомментировал солист группы Kalush и их саунд продюсер.

"Нас обвиняют в том, что там очень похожая партия контрабаса на какой-то трек Алины Паш. Это щедровка. Там слова народные. Может еще какие-то инструменты с каким-то в этом мире повторяются. Нам не хотелось, чтобы так получилось", – сказал солист Kalush.

Саунд продюсер коллектива отметил они заменят партию контрабаса до выхода официального релиза, который, к слову, назначен на следующий год.

"Узнал, что есть претензия схожести партии контрабаса с песней Алины Паш. Мне конечно очень жаль, что так случилось, но хочу уверить, что это все случайно и не специально. Когда мы встретились с музыкантами на репетиции, мы не слушали никаких песен и не равнялись на них, а просто делали все в творческом потоке. Но, так как есть претензия, то мы обязательно заменим партию контрабаса на кардинально другую до официально релиза песни", – сказал Стас Черный.

Напомним, что финал нацотбора на песенный конкурс 12 февраля 2022 года в концертном зале Национального авиационного университета. В финале выступит восемь исполнителей. Победителей будут выбирать жюри и зрители.

Коротко о знаменитостях:

Алина Паш – украинская рэп-исполнительница из Закарпатской области. Финалистка шестого сезона вокального шоу "X-фактор". Сотрудничала с группами "Горячий шоколад", "Чилаут", а также с DJ Natalie Lorient и Elton Clapto. Была бэк-вокалисткой группы "СКАЙ" и певицы Ирины Билык.

Kalush – украинская музыкальная группа, основанный в 2019 году. Основатель и солист Олег Псюк, мультиинструменталист Игорь Диденчук. Среди известных хитов – "Не маринуй", "Ty Gonysh", "Гори (Gory)(feat. alyona alyona)", "Кент (Kent)", "Тіпок (Tipok)" и другие.

Ранее OBOZREVATEL писал о том, что оргкомитет Евровидение-2022 определил порядок выступления участников. Представитель Украины выйдет на сцену в первом полуфинале.