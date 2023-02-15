''Я не поехал'': Бедняков удивил суммой, которую ему предлагали за корпоративы в оккупированном Крыму

Украинский телеведущий Андрей Бедняков, который родился в Мариуполе, после 2014 года прекратил свою деятельность в Российской Федерации. Шоумен признался, что ему предлагали немалую сумму за мероприятия в оккупированном Крыму, однако он отказался. Звезда также не скрыл – ранее он мечтал работать на российских каналах.

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Об этом Андрей рассказал в интервью Сергею Пейчеву на YouTube-канале "Pressing". По его словам, за свадьбу в Крыму ему предлагали 35 тысяч евро, а за Новый год - 45 тысяч. Он принципиально после аннексии полуострова перестал общаться с российскими деятелями культуры и сказал, что не согласится даже на огромные гонорары (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

"Если у меня спросят, ездил ли я в Крым, я скажу не ездил, отказываясь от корпоративов, за которые мне в два раза больше давали. 30 тысяч евро было, 35 мне давали за свадьбу. Новый год один был – 45 тысяч мне давали. Еще тогда, в 2015-2016 годах. Я не поехал. Я в Крыму не был и принципиально не ездил. Я вообще был в Крыму два раза. Один раз на съемках "Орел и Решка", а второй раз был малой и ничего не понимал", – сообщил Бедняков ведущему.

Также он отметил, его отец говорил, что шоумен не украинец, так как семья имеет российскую фамилию. Папа всегда слушал исполнителей из страны-агрессора и запрещал юному Андрею покупать касеты с украинскими песнями.

"Я из Мариуполя и отец мне всегда доказывал, что у нас русская фамилия, родственники в Иваново. А я ему всегда отвечал, что я – украинец, я не из Советского Союза. Я не знаю, как бы он вел себя сейчас. На тот момент у него был Высоцкий, "Любе", а я слушал "Океан Ельзи". Он всегда заходил и выкидывал касету. Работать на российских каналах, конечно, хотелось. Мы ведь дома смотрели российские фильмы, у нас были российские каналы", – вспомнил телеведущий.

Напомним, сейчас Андрей Бедняков проживает в Украине, но его жена с дочерью Ксенией и сыном Остапом остались в США в целях безопасности. Настя Короткая призналась, что ей тяжело находится в дали от дома и любимого.

Недавно OBOZREVATEL показал, что пишут Беднякову недоброжелатели из России. Экс-ведущего "Орел и Решка" обвиняют в трусости и том, что он "свалил" из РФ в Украину. Звезда не стал молчать и дал путинистам достойный отпор. Подробнее – читайте в материале.

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