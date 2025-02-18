'Я не оправдываюсь, я несу этот крест': Сумская впервые раскрыла, как выбор дочери жить в России вредит ее карьере в Украине

Украинская актриса Ольга Сумская впервые откровенно рассказала, как решение ее дочери Антонины Паперной жить в России повлияло на ее карьеру в Украине. По словам знаменитости, она испытывает давление из-за этой ситуации, ведь некоторые кинопроизводители прямо заявляют, что ее не будут приглашать на кастинги, пока она не выскажет свою позицию.

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Для актрисы это трагический инцидент, рассказала она в интервью "Вкусно и Душевно с Размиком". Сумская призналась, что переживает из-за этой ситуации, но подчеркнула, что не может повлиять на выбор дочери.

"Недавно я общалась с коллегой, очень известный наш актер, и, я думаю почему-то не так часто сегодня приглашают в кино, как раньше. Мне этот актер говорит: "Я услышал от одного из кастинг-директоров такую фразу, что пока Ольга Сумская не объяснит свое отношение к этой ситуации с дочерью, пока Ольга Сумская не выскажется на этот счет, ее никто не будет приглашать на кастинг". Просто побуждают. Как я как мать должна относиться к этому позору, к этим людям, которые что-то мне предлагают?" – объяснила актриса.

Она также отметила, что дочь не имеет права выбора, ведь более 13 лет проживает в РФ, а также создала там семью и воспитывает детей. Однако знаменитость периодически общается с Антониной Паперной, но дочь никак не комментирует войну в Украине.

"Не знаешь, какие комментарии она получает. Это страшная драма в ее жизни, потому что человек в такой ситуации. Человек там уже находится более 13 или 14 лет, он замужем женщина, у нее двое детей. Как (уехать из РФ. – Ред). Это очень страшная тема для меня как для матери – осознавать это и быть беспомощной. Это как между двумя огнями. Потому что я не могу ни повлиять, ни помочь, только любить", – отметила Ольга Сумская.

Однако актриса не собирается оправдываться из-за того, что ей тяжело из-за травли дочери.

"Я не оправдываюсь, Боже упаси. Я несу этот крест. Я не имею права (оправдываться. - Ред.), потому что те скорбящие судьбы человеческие, самые трагические в мире сегодня... Потому что этот кошмар продолжается, и мы не знаем, что будет дальше, и когда и как это закончится", – добавила она.

Ранее OBOZ.UA писал, что Ольга Сумская высказалась о примирении с сестрой и рассказала о вещем сне, который, по ее словам, предшествовал этому важному шагу.

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