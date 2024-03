'Я не могу двигаться'. Змея чуть не задушила телезвезду Австралии в прямом эфире: ужасный момент попал на видео

Австралийского комика и телеведущего Рова МакМануса чуть не задушила змея в прямом эфире новостного ток-шоу The Project. Выпуск предполагал живое интервью с фрагментами "выживания", так называемой местной версией британского I'm A Celebrity… Get Me Out of Here! ("Я знаменитость... Уберите меня отсюда!"), поэтому были задействованы пресмыкающиеся.

МакМанус в то время исполнял роль опрашиваемого человека и пока змея, по имени Джеральдина, крепче сжимала его шею, телеведущий пытался продолжить шоу. Как отмечает Metro, его коллега Майкл Хинг заметил, что дела плохи, на что услышал в ответ: "Мое безопасное слово крепче. Это проблема?"

Впоследствии, когда змея начала спускаться ниже по телу МакМанус утвердил: "Серьезно, теперь я не могу двигаться". К тому времени телеведущий покраснел и намекнул, что ему не хватает кислорода для дыхания: "Все остальные видят звезды правильно".

Среди других присутствовавших в студии была журналистка Джорджи Танни, которая также согласилась составить компанию коллеге со змеей на шее. Впрочем, она была гораздо меньше Джеральдины, а женщина держала своего пресмыкающегося на расстоянии от себя.

В комментариях в Instagram общество "взорвалось" от шока. "Боже, никто не думал ему помочь?", "Мне некомфортно это смотреть", "Я никогда не видела лицо Рова таким красным", "Ужас", "Если бы только она [змея] сделала свою работу", "Это совсем не смешно. А если бы они не смогли снять!" – писали люди.

