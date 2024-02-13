'Что с губами?' Канье Уэст, который за 850 тысяч долларов лишился своих зубов, снова озадачил фанатов

Американский рэпер Канье Уэст разгребает последствия замены своих зубов на титановые протезы, потратив на них 850 тыс. долларов. Через месяц после этой дорогостоящей стоматологической процедуры он, по мнению поклонников, имеет проблему – "шишку" посреди верхней губы, которая обеспокоила его поклонников.

Уэст поделился видео в Instagram, на котором он со своей женой, 29-летней Бьянкой Цензори, гуляет по аэропорту, отвечая на негативную реакцию интернет-пользователей, что он выкладывает слишком много ее полуобнаженных фото в сеть. Он сказал: "Никогда не говорите ничего отрицательного, если вам не нравится моя страница и то, что я публикую. Идите к чертям, серьезно".

На этом видеоролике фолловеры заметили странную выпуклость на губе, которая их озадачила. "Что с его губой?", "Канье звучит, как Майк Тайсон с грилем на зубах", "Бро, имеешь шишку на губе", "Что за черт происходит с твоей верхней губой?" – писали поклонники.

Впрочем, если просмотреть его более давние фото без титановых протезов, можно заметить эту же "шишку", что дает понять, что она не появилась с установкой протезов, а была всегда.

Напомним, в начале 2024 года рэпер избавился от своих зубов, а им на замену установил "дороже бриллиантов" титановые протезы ценой в 850 тысяч долларов. Аргументировал он свои действия тем, что захотел быть похожим на злодея из фильма о Джеймсе Бонде – "Челюсти".

В частности, уже долгое время люди обеспокоены состоянием жены Канье Уэста, на которой он женат с 2022 года. О ее жизни ничего не известно, кроме почти голых фото на Instagram-странице рэпера. Обеспокоенным интернет-пользователям "прилетел" ответ самой звезды. По его словам, Бьянка Цензори счастлива. Впрочем, женщине запрещено пользоваться соцсетями, а ее семья и друзья не могут с ней связаться.

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