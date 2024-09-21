'Я не люблю Россию': Ди Снайдер поддержал Украину и признался, что имеет украинские корни

Вокалист известной американской глэм-метал группы "Twisted Sister" Ди Снайдер публично поддержал Украину в войне с Россией. 69-летний музыкант впервые признался, что у него есть украинские корни, а его дедушка страдал от угнетений со стороны страны-агрессора.

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Видеообращение знаменитости, где он призывает общественность поддерживать нашу Родину, появилось в Telegram-канале United24. Он отметил: украинцы борются не только за свою страну, но и за свободу для всех.

"Мой дедушка, Миша Полотник, родился и вырос в Украине под российским царизмом. Я не люблю Россию, но я чувствую сильную любовь к Украине. Мой дедушка жил там, в угнетенной стране. Они обрели свободу, а теперь россияне снова пытаются ее забрать" , – рассказал рок-музыкант.

Ди Снайдер акцентировал внимание на том, что мировое сообщество не должно допустить, чтобы наша страна потеряла свободу. Он призвал людей не забывать о страшной войне, которая идет на территории Украины, и поддерживать государство благотворительными взносами.

"Эти люди борются за свою свободу, они борются за свои жизни. Мы, весь мир вместе, должны поддержать их. Не забывайте, война продолжается. Это не только борьба за Украину, это борьба за свободу для всех", – отметил вокалист.

Ранее OBOZ.UA рассказал, что звезда сериала "Сверхъестественное", якобы поддерживавшего Россию, расставил все точки над "i".

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