'Я не хочу, чтобы россияне умирали': пост украинского ученого Антона Сененко поразил сеть

Украинский ученый, физик и волонтер Антон Сененко удивил сеть своей позицией касательно жителей страны-агрессора Российской Федерации. Он заявил, что не желает россиянам смерти, однако мечтает, чтобы поддерживающих войну в нашей стране постигли мучения.

Соответствующее заявление ученый опубликовал на своей странице в Facebook. По его словам, соседняя нация должна страдать, так как в ответе за горе, которое принесла на украинскую землю.

Сененко рассказал, что впервые за три дня услышал сирену воздушной тревоги. На тот момент он был в парке, где гуляло множество людей. Прохожие пили кофе и наслаждались мороженым. При этом сирена не остановила их.

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"...Разве только все синхронно заматерились и пошли ближе к лесу. И тут мимо промелькнули двое: молодой парень с тату на шее и девушка, крепко прижимавшая к себе уснувшего младенца. Она прижимала его так сильно, словно хотела растворить в себе. Чтобы эта маленькая мышка не слышала рев сирены, спряталась в утробе и находилась там до мирных времен", – рассказал ученый.

По его словам, именно в тот миг пришло понимание, что он не желает россиянам смерти. Взамен Сененко хочет, чтобы они долго страдали от страха.

"Я не хочу, чтобы россияне умирали. Я хочу, чтобы они сидели в своих городах и прозябали от страха. Чтобы матери в зловонных бомбоубежищах на цементных сырых полах прижимали к себе детей и с болью в глазах наблюдали, как в полумраке тратится их детство. Чтобы мужчины неделями не понимали, что будет дальше, на что надеяться и что планировать. Чтобы панически скупали гречку, воду, топливо, спички, свечи, резиновые сапоги и водку.

Много водки. И ею заливали себе глаза, чтобы было не слышно воя сирен и не видно, как их дети рядом спят на полу в коридоре или ванной", – добавил ученый.

Сененко пожелал жителям соседней страны ожидать бомбардировок и думать о том, "не последним ли будет их вдох, объятия и смех детей".

"А, нет, вру. Смех своих детей они перестали слышать в первый день, когда вся территория России оказалась под перманентными ударами. Я хочу, чтобы русские понятия не имели, когда это завершится. Или это середина. Или только начало. Или это ужасный конец, или ужас без конца. Я хочу, чтобы они страдали", – подчеркнул физик.

По его словам, россияне должны мучиться и умирать от бомб, ракет, жажды и рук мародеров. Ведь именно они "ежедневно делают все для того, чтобы чаша ярости была переполнена".

Кроме того, ученый призвал украинцев быть сильными и добавил, что самое сложное еще впереди.

Отметим, менее чем за сутки пост Сененко набрал около 10 тысяч лайков и 246 комментариев, в которых пользователи соцсети поддержали его позицию и пожелали россиянам страданий. При этом поначалу платформа его забанила, но потом вернула публикацию.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее российский писатель Дмитрий Глуховский заявил, что Россия уже проиграла в войне с Украиной. Это, по его мнению, случилось благодаря экономическим санкциям, расширению альянса НАТО и отказу от энергоресурсов из РФ.