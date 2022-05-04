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"Я не хочу, чтобы россияне умирали": пост украинского ученого Антона Сененко поразил сеть

Ульяна Виноградова
Люди
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'Я не хочу, чтобы россияне умирали': пост украинского ученого Антона Сененко поразил сеть

Украинский ученый, физик и волонтер Антон Сененко удивил сеть своей позицией касательно жителей страны-агрессора Российской Федерации. Он заявил, что не желает россиянам смерти, однако мечтает, чтобы поддерживающих войну в нашей стране постигли мучения.

Соответствующее заявление ученый опубликовал на своей странице в Facebook. По его словам, соседняя нация должна страдать, так как в ответе за горе, которое принесла на украинскую землю.

Антон Сененко помогает украинским защитникам.

Сененко рассказал, что впервые за три дня услышал сирену воздушной тревоги. На тот момент он был в парке, где гуляло множество людей. Прохожие пили кофе и наслаждались мороженым. При этом сирена не остановила их.

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"...Разве только все синхронно заматерились и пошли ближе к лесу. И тут мимо промелькнули двое: молодой парень с тату на шее и девушка, крепко прижимавшая к себе уснувшего младенца. Она прижимала его так сильно, словно хотела растворить в себе. Чтобы эта маленькая мышка не слышала рев сирены, спряталась в утробе и находилась там до мирных времен", – рассказал ученый.

Антон Сененко желает россиянам долгих страданий.

По его словам, именно в тот миг пришло понимание, что он не желает россиянам смерти. Взамен Сененко хочет, чтобы они долго страдали от страха.

"Я не хочу, чтобы россияне умирали. Я хочу, чтобы они сидели в своих городах и прозябали от страха. Чтобы матери в зловонных бомбоубежищах на цементных сырых полах прижимали к себе детей и с болью в глазах наблюдали, как в полумраке тратится их детство. Чтобы мужчины неделями не понимали, что будет дальше, на что надеяться и что планировать. Чтобы панически скупали гречку, воду, топливо, спички, свечи, резиновые сапоги и водку.

Много водки. И ею заливали себе глаза, чтобы было не слышно воя сирен и не видно, как их дети рядом спят на полу в коридоре или ванной", – добавил ученый.

Сененко пожелал жителям соседней страны ожидать бомбардировок и думать о том, "не последним ли будет их вдох, объятия и смех детей".

"А, нет, вру. Смех своих детей они перестали слышать в первый день, когда вся территория России оказалась под перманентными ударами. Я хочу, чтобы русские понятия не имели, когда это завершится. Или это середина. Или только начало. Или это ужасный конец, или ужас без конца. Я хочу, чтобы они страдали", – подчеркнул физик.

Антон Сененко призвал украинцев быть сильными.

По его словам, россияне должны мучиться и умирать от бомб, ракет, жажды и рук мародеров. Ведь именно они "ежедневно делают все для того, чтобы чаша ярости была переполнена".

Кроме того, ученый призвал украинцев быть сильными и добавил, что самое сложное еще впереди.

Отметим, менее чем за сутки пост Сененко набрал около 10 тысяч лайков и 246 комментариев, в которых пользователи соцсети поддержали его позицию и пожелали россиянам страданий. При этом поначалу платформа его забанила, но потом вернула публикацию.

Пост Антона Сененко поразил сеть.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее российский писатель Дмитрий Глуховский заявил, что Россия уже проиграла в войне с Украиной. Это, по его мнению, случилось благодаря экономическим санкциям, расширению альянса НАТО и отказу от энергоресурсов из РФ.