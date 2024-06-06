'Я на месте Ани Лорак так бы и поступил': известный певец-воин сделал неожиданное заявление о предательнице

Фронтмен группы "The Вйо" и военнослужащий 59-й ОМПБр Мирослав Кувалдин сделал неожиданное заявление о предательнице Украины Ани Лорак, которая продала совесть за успех в стране-террористке. Артист признался, что "на месте экс-украинки так бы и поступил".

О звездах, которые остались жить и работать в России, певец предпочитает не вспоминать. Об этом он рассказал в проекте "Наодинці" для ТСН.

В отличие от своих эмоциональных коллег, Мирослав Кувалдин довольно сдержанно отреагировал на поступок путинистки. Более того, он рассказал о мечте артистки – стать знаменитой в РФ.

"Я на месте Ани Лорак так бы и поступил. Это все логично. Она об этом всю жизнь мечтала, ее мечта сбылась. Это логично. Пожалуй, это для Ани Лорак была очень большая мечта, если она перевесила все родственные отношения и общественные обязанности" , – сказал воин 59-й ОМПБр.

Он также предположил, что именно такое "туннельное" видение Лорак своей цели привело к тому, что она не очень довольна конечным результатом – статусом предательницы в родной стране.

"Я рад за музыкантов, актеров и публичных деятелей, которые присоединились к армии. А на остальное не хочу тратить даже силу своей мысли", – резюмировал Кувалдин.

Как писал OBOZ.UA ранее, Коля Серга рассказал, как однажды ему и Мирославу Кувалдину пришлось проучить пророссийскую пожилую женщину в Дружковке Донецкой области. Жительница города назвала артистов и защитников "нацистами". Подробности – в нашем материале.

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