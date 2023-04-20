'Я могла умереть': Астафьева впервые рассказала о серьезных проблемах со здоровьем из-за врачебной ошибки

Популярная украинская певица и модель Даша Астафьева впервые рассказала о своем сложном диагнозе, связанном с повреждением нерва в ее голосовых связках. Это произошло еще несколько нет назад, когда артистку в крайне тяжелом состоянии доставили в больницу и сделали операцию, во время которой доктор допустил ошибку. Звезда вовремя не уделила этому внимание и лишь сейчас обратилась к специалисту, который огорчил ее не самыми утешительными прогнозами.

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В частности, из-за врачебной ошибки Астафьева сейчас не может петь, хотя признается, что надеется вернуться к вокалу, а поэтому планирует упорно лечиться. Терапия и процесс восстановления, как узнала артистка на приеме у доктора, будут очень долгими. Впервые об этом она рассказала в интервью на YouTube-канале "РОЗМОВА".

О серьезных проблемах со здоровьем исполнительница узнала утром перед интервью, так что призналась, что за несколько часов до записи много проплакала.

"Я так и знала, что сегодня нельзя идти к врачу перед важным интервью. Я все утро проплакала. Мне сказали, что это очень сложная история. Я должна была прийти к этому врачу еще год назад, но.... уже было не до того. И сейчас я говорю: "А сейчас можно что-то сделать?". А она в ответ: "А где ты была все эти два года?"... Очень сложное восстановление, очень сложная терапия по несколько часов в день. Плюс, все это связано со стрессом. Мне тяжело об этом говорить. К врачу я пошла, потому что я начала снова заниматься вокалом и поняла, что не могу делать упражнения, которые я делала год-два назад", – поделилась знаменитость.

Когда артистке делали ту самую операцию, ее заранее предупредили, что могут возникнуть сложности, однако состоянии Астафьевой было настолько тяжелым, что она не стала думать о последствиях. Так, звезда подписала документ, подтверждающий, что больница не несет ответственности за нарушение голосовых связок певицы, если это произойдет.

"Мне делали операцию, привезли в больницу на скорой. У меня было такое состояние, что я могла умереть. И в таком состоянии я подписала документ, что доктора не несут ответственность за то, что могут нарушить мои связки. Конечно, когда ты умираешь, то подписываешь какой хочешь документ. Я подписала с анестезиологом этот документ. И он сказал тогда: "Блин, капец, я не хочу этого делать. Это певица, и ко мне потом будут вопросы". Тогда я не осознавала, что это может быть. Я постоянно думаю, что есть люди, которым хуже. И с этим можно справиться. Ну, я упорная, буду лечиться", – рассказала модель.

Как писал OBOZREVATEL, ранее фанаты Астафьевой предположили, что та беременна. Все из-за фото, на котором у артистки подозрительно выпирал живот. Звезда отреагировала на домыслы поклонников. Подробности – в нашем материале.

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