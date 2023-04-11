Дашу Астафьеву заподозрили в беременности: певица ответила

Популярная украинская певица и модель Даша Астафьева опубликовала серию снимков со своего отдыха в Карпатах. Один из кадров заставил фанатов артистки предположить, что та беременна. Звезда отреагировала на домыслы поклонников.

Видео дня

Так, один из подписчиков напрямую спросил в комментариях под публикацией в Instagram: "Ты беременна?" Другие интернет-пользователи заявили, что им тоже так показалось, хотя нашлись и те, кто оправдал "беременный" силуэт Астафьевой.

"Да это у нее просто курточка так выпирает", – написал один из комментаторов.

Под постом разгорелась настоящая дискуссия, а певица посмеялась со всей этой ситуации. На вопрос подписчика о беременности она ответила: "Нет. Просто +5 кг на стрессах. Ставь +, если тоже!"

Однако этот шуточный ответ устроил не всех фанов. Они продолжили выдвигать предположения о том, что артистка может скоро впервые стать мамой.

Одна из пользовательниц даже написала: "А чего бы ей не быть беременной? Деньги есть на будущее детям".

Знаменитость вновь прибегла к юмору и написала в ответ: "Столько денег, что уже просто не выдерживаю".

Как известно, уже во время полномасштабной войны Астафьева познакомилась со своим нынешним бойфрендом. Она называет его любовью всей своей жизни и признается, что избранник очень сильно ее изменил. Именно он, по словам певицы, помогает и вдохновляет ее работать ради победы Украины. Так что повод думать о правдивости предположений фанатов, на самом деле, есть.

Кстати, ранее Астафьева призналась, что мужчина покорил ее "неформальными" ухаживаниями. По словам знаменитости, она чувствует себя по-настоящему счастливой, хотя очень стесняется в этом признаться из-за войны.

Как писал OBOZREVATEL, модель всего раз частично показала лицо своего возлюбленного во время отдыха. Подробнее об этом – читайте в материале.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале Obozrevatel и в Viber. Не ведитесь на фейки!