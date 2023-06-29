'Я люблю его': 58-летняя Моника Беллуччи впервые рассказала об отношениях с Тимом Бертоном

Итальянская актриса Моника Беллуччи впервые прокомментировала слухи о романе с 64-летним американским кинопродюсером Тимом Бертоном. В феврале 2023 года знаменитостей видели во время романтического ужина в Париже, но только сейчас артистка подтвердила, что встречается со звездой. Она отметила, что в ее жизни начинается новое приключение.

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Об этом пишет издание Elle France. По информации, лавстори селебрити началась еще в октябре 2022 года после встречи на кинофестивале имени братьев Люмьер в Лионе. Однако все это время влюбленные скрывали свои отношения. Но папарацци удавалось заснять партнеров, гуляющих под руку, или ужинающих в заведении.

"Что я могу сказать… Во-первых, я рада, что встретила этого человека. Это одна из тех встреч, которые редко случаются в жизни. Я знаю этого человека, я люблю его, и вот я иду на встречу с режиссером. Начинается очередное приключение. Я люблю Тима. И я очень уважаю Тима Бертона", – призналась одна из самых красивых женщин планеты.

Напомним, итальянка была дважды замужем. С 1990 по 1994 год Беллуччи находилась в браке с фотографом Клаудио Карлосом Бассо. А в 1996 году на съемках фильма "Квартира" она встретила актера Венсана Касселя. Пара поженилась в 1999 году. От французской звезды Моника имеет двух дочерей – Деву (родилась в 2004 году) и Леони (родилась в 2010 году).

Что касается личной жизни Тима Бертона, официально он был женат только раз. Но брак с немецкой художницей Леной Гизеке не продлился долго, через 4 года пара развелась. С 2001 году режиссер находился в фактичском браке с известной актрисой Хеленой Бонем Картер. В 2014 они расстались, однако продолжили совместное воспитание двоих детей.

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