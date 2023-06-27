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Готовится к родам в ОАЭ: 36-летняя беременная Линдси Лохан рассекретила пол первенца

Виктория Ряполова
Люди
2 минуты
675
Готовится к родам в ОАЭ: 36-летняя беременная Линдси Лохан рассекретила пол первенца

Американская актриса Линдси Лохан, которая прославилась еще будучи ребенком благодаря фильму "Ловушка для родителей", совсем скоро станет мамой. Звезда в ожидании первенца и о своей беременности сообщила в марте 2023 года. Теперь же стал известен пол ее наследника. 

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Как передает издание TMZ, 36-летняя знаменитость и ее любимый, арабский финансист Бадер Шаммас, в конце лета встретят мальчика. Так как супруги уже несколько лет проживают в ОАЭ, Лохан будет рожать в частной клинике в Дубае (чтобы посмотреть фото, доскролльте страницу до конца). 

"Мать Линдси, Дина, будет рядом с ней в Дубае во время родов. И некоторые из братьев и сестер актрисы также приедут за границу, чтобы встретить своего нового племянника", – рассказал инсайдер. К слову, фотографии гендер-пати на странице в Instagram у звезды Голливуда появились еще в конце апреля. Но все это время Лохан тщательно скрывала информацию о наследнике. 

Готовится к родам в ОАЭ: 36-летняя беременная Линдси Лохан рассекретила пол первенца

Напомним, американка в 2022 году вышла замуж за бизнесмена Шаммаса. Как известно, до свадьбы пара два года находилась в отношениях. До Бадера Линдси Лохан встречалась с российским миллионером Егором Тарабасовым, проживающим в Лондоне. Они расстались в середине 2017 года, когда артистка обвинила мужчину в жестоком обращении, а он ее – в краже вещей на сумму 24 тысячи фунтов стерлингов (1 миллион гривен). 

Готовится к родам в ОАЭ: 36-летняя беременная Линдси Лохан рассекретила пол первенца

К слову, артистка в юном возрасте стала жертвой популярности и едва не сгубила свою жизнь, пристрастившись к запрещенным веществам и алкоголю. Она стала все реже появляться на больших экранах, потому фанаты актрисы подумали, что ее кинематографическая карьера закончена. Однако девушка прошла лечение и смогла вернуться к нормальной жизни. 

Готовится к родам в ОАЭ: 36-летняя беременная Линдси Лохан рассекретила пол первенца

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