'Я гордая!' Лайма Вайкуле назвала главную причину, почему спела на украинском языке

Латвийская певица Лайма Вайкуле, которая строила карьеру в России, но осудила войну и поддержала украинцев, готовится спеть украинскую песню на фестивале в Юрмале в этом году. Ранее она выступала с украиноязычным треком и довела до истерики россиян, но впервые назвала причину, почему решила попробовать для себя что-то новое.

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Лайма вспомнила, что пела на разных языках: французском, русском, английском, латышском, однако песня на украинском языке для нее в новинку. Об этом исполнительница рассказала в разговоре с телеканалом "Дождь".

"Очень красивая песня. Я буду петь ее вместе с Николаем Трубачем. Я уже порепетировала в Литве. Думаю, что это будет хит. Я очень боялась петь на украинском, потому что это всегда страшно. На украинском я не пела. В чем счастье? В том, что мы можем быть разными и петь разными языками. Я очень рада, такая гордая", – сказала латвийская звезда.

Трек она написала не одна. Как рассказала Лайма Вайкуле, текст ей предложил композитор, имя которого она не назвала. "Я была в восторге", – прокомментировала свою первую реакцию знаменитость.

Добавим, что заслуженный артист Украины Николай Трубач долго жил в РФ. Летом пропагандистские СМИ заявили, что певец эмигрировал. Доподлинно неизвестно, когда это произошло, однако поговаривают, что сразу после вторжения оккупантов в Украину.

"Я уехал из России, потому что мне надоело жить в этом дурдоме. В России запретили исполнение песни "Голубая луна", за ее исполнение светит реальный срок. Я закончил свои выступления в России и Беларуси, которую я добавил туда же, в этот мусорный бак. Мой последний концерт в России был 21 февраля 2022 года", – цитировали исполнителя.

Кстати, в 2022 году народный артист Украины Виктор Павлик рассказал, что именно ему написал Николай Трубач и как поддержал коллегу.

Ранее OBOZ.UA писал, что россияне пригрозили Лайме Вайкуле из-за ее инициативы помочь ВСУ во время своих концертов в Юрмале.

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