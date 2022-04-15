Виктор Павлик рассказал, кто из российских звезд поддержал его после начала войны

Народный артист Украины Виктор Павлик рассказал, кто из его друзей-звезд из РФ звонил и писал после начала войны в Украине. Среди них оказались эстрадные певцы Алексей Глизин и Николай Трубач.

Исполнитель отметил, что у него нет много знакомых в стране-оккупанте. Такой комментарий прозвучал в интервью "Звездному пути" на телеканале "Украина" на YouTube (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте до конца страницы).

По словам Павлика, уроженец Николаевской области Николай Трубач интересовался ситуацией в стране и самочувствием друга.

"Коля Трубач – украинец, из Николаевской области, но он давно переехал в Россию. И, конечно, писал мне много. Спрашивал: "Как, что, здоров ли ты, или все ли нормально". Писал, что волнуется за меня, за Украину ", – рассказал Виктор Франкович.

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Артист добавил, что не спрашивал у товарища, не хочет ли тот вернуться в Украину, ведь считает, что каждый должен самостоятельно решать на чьей он стороне.

Также украинцу звонил из России Алексей Глизин, которому артист присылал фотографии зверств оккупантов, на что тот "охал" и "ахал".

"Лёша Глизин за этот период раза два мне звонил. Писал: "Как так, разве такое возможно, это же невозможно". Я говорю: "Лёш, так есть". Высылал ему очень много разных фотографий, разных видео. Он, как это говорят, охал и ахал", – поделился Виктор Павлик.

Глизин, по словам народного артиста, выразил удивление, что Украина и Россия не смогли найти "точки соприкосновения" и развязали войну в "центре Европы в цивилизованном мире".

Как сообщал OBOZREVATEL, некоторые из российских звезд нашли в себе смелость публично выступить против путинского режима и войны. Со списком этих знаменитостей можно ознакомиться в материале.