Камалия вступилась за бывшего мужа после резонанса с окровавленными фото и заявила, что будет защищать его

Украинская певица Камалия после резонанса с фотографиями, на которых она якобы с синяками и в крови, вступилась за своего бывшего мужа Мохаммада Захура. Очевидно, он стал объектом чрезмерного внимания со стороны общественности, что возмутило звезду.

Она заверила подписчиков в порядочности отца своих дочерей – Арабеллы и Мирабеллы – и заявила, что готова защищать его. Соответствующий пост появился в Instagram исполнительницы.

"Захур – это человек непревзойденной честности и доброты, который стал объектом необоснованного внимания со стороны определенных медийных кругов. Важно подчеркнуть, что Захур сознательно ограничивает свое присутствие в сети, и поэтому у него нет возможности отвечать на необоснованные обвинения, которые на него направлены. Как отец моих любимых дочерей и мой неизменный партнер в течение 20 лет, Захур всегда олицетворял любовь, поддержку и твердый позитив", – написала артистка.

Она намекнула, что Захур остался в Украине, чтобы поддерживать страну и армию, поставил в приоритет счастье их дочерей и внес большой вклад в помощь армии.

"Я умоляю средства массовой информации уважать частную жизнь Захура и воздерживаться от втягивания его в любые ненужные исследования или сенсации. В случае любых вопросов или опасений я готова стать единственным объектом внимания, защищая Захура от любого необоснованного внимания", – заверила звезда.

Напомним, на днях в сети всплыли ужасные кадры, на которых якобы Камалия позирует с синяками на глазу, разбитой губой и кровью на лице. Достоверность этих фото остается под вопросом, ведь сама звезда заверила, что впервые их увидела.

"Не исключаю, что это может быть монтаж. Почему они появились? Думаю, что СМИ очень соскучились по мне, давно не давала интервью. Не знаю, как это еще объяснить", – сказала звезда в комментарии нашей редакции.

Ранее OBOZ.UA писал, что часть фанатов подозревает, что звезда может страдать от физического насилия, которое почему-то скрывает. Сама Камалия у TikTok вышла в эфир без следов насилия на лице.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!