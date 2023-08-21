'Я думаю, вы примете меня': Тина Кароль тронула поступком после ракетного удара РФ по Чернигову. Видео

Известная украинская певица Тина Кароль в день ракетного удара РФ по Чернигову, который забрал жизни семи мирных украинцев, включая 6-летнюю девочку, давала концерт в Черновцах. Артистка вышла на сцену и эмоционально обратилась к зрителям, рассказав, что всего за несколько дней до трагедии она выступала в том самом Черниговском драмтеатре, который разрушили вражеские снаряды.

Видео дня

Концерт в день очередного российского теракта отличался от других – на сцену Тина вышла в простой одежде – джинсах и майке, а не привычных для нее ярких сценических платьях. Она объяснила свое решение и растрогала тем самым публику. Видео с выступления исполнительница разместила в Facebook (чтобы посмотреть, доскролльте до конца страницы).

"Все знают, какие новости в нашей стране. И мы буквально недавно были в Чернигове. В центре города, в этом зале. Смотрели в глаза несокрушимых и непокоренных людей в Чернигове, которые выстояли", – проникновенно произнесла Кароль.

Помимо решения остаться в повседневной одежде, артистка также отменила танцевальный блок своего концерта. Она исполняла не только собственные хиты, но и известные украинские композиции, например, "Чорнобривці".

"Боль в сердце, я не смогла иначе. Сегодня это выступление, хоть очень просто, но без концертной одежды. Я думаю, вы примете меня. Потому что на душе что-то другое. Вспоминая, как мы два дня назад пели песню "Вільна", в том зале, я видела счастье. Видела веру. Даже если тебя кто-то обидит, никогда не теряйте веру. Это всегда говорили родители. Никогда твоя воля не должна быть покоренной. Свободные, непокоренные! Все мы, я, вы, держим строй", – добавила Тина.

Фанов растрогал поступок знаменитости. В комментариях они писали слова благодарности Кароль за ее позицию, а также выражали соболезнования семьям погибших и пострадавших.

"Сочувствую... Это большая боль для каждого украинца", "Спасибо, Тина", "На душе очень болит за Украину и наших людей", "Это очень сильно, и вера растет в победу и восстановление всего, Украина будет процветать", "Спасибо за невероятный концерт, несмотря ни на что, за поддержку, за ваши усилия, за теплые слова, и пережитые эмоции, за то, что, Слава Богу, в нашей стране есть такие люди, как вы, спасибо", – комментируют украинцы.

Напомним, утром 19 августа россияне атаковали баллистической ракетой Чернигов. Погибли семь человек. Количество пострадавших – 156. Из них 41 находится в больнице.

Ранее OBOZREVATEL также писал о 6-летней Софийке, которая во время российского обстрела Чернигова получила ранения и вскоре скончалась в больнице. Девочка приехала с мамой в гости к родственникам, и в момент обстрела семья гуляла по центру города. Папа ребенка защищает Украину на фронте. Мама малышки поделилась деталями трагедии.

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