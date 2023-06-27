'Я была очень взволнована': Лобода попыталась извиниться за то, что набросилась на девочку с плакатом в Харькове. Видео

Украинская певица Светлана Лобода решила принести извинения за свое поведение на концерте в Харькове, который состоялся 25 июня в парке Шевченко. Тогда она набросилась на 16-летнюю девушку, которая устроила на сцене пикет с плакатом "Харьков без Лободы".

Видео дня

Певица отметила, что она в тот день была очень взволнована из-за присутствия на концерте большого количества военных. Об этом Лобода написала на своей странице в Instagram, где также опубликовала свое видеообращение по поводу ситуации (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

"Увидела девушку, которая стояла с плакатом "Харьков без Лободы", поздоровалась с ней и мы начали концерт. Я и моя команда не оказывали сопротивление девушке, и никто ее не трогал", – подчеркнула она.

Артистка попросила прощения у Дарины, которая устроила одиночный пикет, и у ее родителей. Говорит, что она никого не хотела обидеть, а пыталась только разрядить обстановку и неудачно пошутила. "Прошу прощения за это", – написала Лобода.

"Я хочу быть полезной, быть в стране, которую я очень люблю, в которой живет моя команда, мои близкие родственники, мои родители. Хочу помогать и делать все возможное для страны, которая переживает очень тяжелое время. И я хочу помогать украинцам выстоять. Мои корни здесь и я буду с Украиной до конца", – добавила певица.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– Украинская певица Светлана Лобода ответила на скандал, разгоревшийся из-за ее концерта в Харькове, который прошел 25 июня в парке Шевченко.

– На место встречи звезды с ее фан-клубом пришла девушка, которая устроила одиночный пикет с плакатом "Харьков без Лободы".

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