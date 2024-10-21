'Я был первым, кто узнал': актер Влад Никитюк рассказал о своем последнем сообщении Паше Ли и реакции на его убийство

Украинский актер Владислав Никитюк рассказал, что первым узнал о гибели члена своей "театральной семьи", телеведущего Паши Ли, потерявшего жизнь из-за оккупантов. По словам артиста, тогда он отправил последнее сообщение товарищу, где отметил, что все волнуются за него, но ответа так и не получил.

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Об этом знаменитость рассказал в интервью на YouTube-канале Алины Доротюк. Он добавил, что сначала не поверил в убийство актера.

"Мне кажется, что я был первым, кто узнал о его гибель. Так случилось, что мы тогда собирали для него гуманитарную помощь в Ирпень, как он и просил. Мы должны были ее переправить, а случилось так, что я не смог до него дозвониться. В моем последнем сообщении было написано: "Паша, мы волнуемся, отпишись". Он так и не ответил на это", – поделился артист.

Влад Никитюк вспомнил: вскоре ему позвонил по телефону его знакомый и сказал, что с ним связалась неизвестная женщина и сообщила о гибели Паши Ли. Тогда актер был озадачен и не был уверен, что эта информация правдива.

"Я связался с нашими с Пашей знакомыми, и они об этом не знали. И я подумал, хорошо, что они ничего не знают, потому что, возможно, это ложь. А потом, к сожалению, оказалось так, как оказалось", – рассказал знаменитость.

Напомним, 6 марта 2022 года погиб актер и телеведущий Паша Ли. Он работал в волонтерской команде при горсовете Ирпеня – города, где в последние годы жил.

В трагический день артист развозил на машине пайки с едой местным жителям вместе с двумя другими коллегами. В один момент они остановили транспортное средство, чтобы снять пожар, ставший следствием действий оккупантов, а вскоре заметили двух вооруженных россиян, которые целились прямо в них. В результате обстрела автомобиль врезался в дерево. Двум волонтерам удалось выжить, однако, к сожалению, жизнь Паши Ли оборвалась в 33 года от вражеской пули.

Ранее OBOZ.UA рассказал, что Паша Ли перед гибелью снялся в фильме Сеитаблаева "Мирный-21", который оказался пророческим.

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