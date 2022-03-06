Украинский ведущий и актер Паша Ли погиб во время бомбардировки Ирпеня

В воскресенье, 6 марта, ушел из жизни украинский актер и телеведущий Паша Ли. Молодой человек погиб под обстрелами российской армии во время бомбардировки Ирпеня. С началом войны в Украине артист добровольно пополнил ряды ВСУ.

О смерти 33-летнего Ли стало известно от адвоката Ярослава Куца, который разместил печальное известие на личной странице в Facebook. "Покойся с миром", – написал он в публикации.

До полномасштабного вторжения России в Украину Паша Ли жил и работал в Ирпене. С февраля 2022 года он стал ведущим дневной развлекательной программы на телеканале "ДОМ".

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Зрители также могли знать актера по работе в кинокартинах "Тени незабытых предков", "#SELFIEPARTY", "Спецы" и других.

Многим поклонникам Павел запомнился как участник пятого сезона вокального шоу "Х-Фактор" (СТБ). О смерти исполнителя также рассказала его коллега – известная артистка Анастасия Приходько.

"Прощай Паша Ли… Наша песня "Твоё сердце" навсегда останется в моей душе. Земля Пухом. Погиб сегодня в городе Ирпень", – написала знаменитость в своем Facebook-аккаунте.