'Я брал роли придурков'. Молодой 'секс-символ' украинского театра признался, почему 'прячет' красоту и убегает от славы своей актерской династии

Украинский актер Театра имени Ивана Франко Иван Довженко, сын актер Вячеслава Довженко, рассказал о своем отношении к званию члена актерской династии и образу "секс-символа", который получил после выхода второго сезона сериала "Кофе с кардамоном". По его словам, он сознательно избегает ролей, которые подчеркивают только внешность, и пытается строить карьеру вне давления известной фамилии.

Довженко происходит из семьи актеров: его родители – Вячеслав Довженко и Ксения Баша, а дедушка Василий Баша – один из признанных украинских деятелей сцены. В то же время актер в интервью Алине Доротюк отмечает, что не хочет воспринимать себя сквозь призму "династии".

"Мне не очень нравится слово "династия". Это как некая рамка. То есть ты должен следовать определенным правилам и подражать тем, кто был перед тобой. Я не хочу этого делать. Я живу свою одну единственную жизнь", – объяснил он.

Довженко отметил, что в подростковом возрасте не имел четкого представления о будущей профессии. Его интересовала история, и он даже рассматривал поступление на исторический факультет. Решение связать жизнь с актерством сформировалось значительно позже – уже во время учебы в университете, когда он осознал, что это дело ему действительно близко.

Иван Довженко также прокомментировал тему так называемого "бремени фамилии". По его словам, он сталкивался с предвзятым отношением – в частности мыслями, что роли ему достаются благодаря родителям. В то же время он признает, что подобная реакция ему частично понятна, ведь проблема кумовства никуда не исчезла.

"Представим просто какого-то талантливого парня. И он приезжает в университет на творческий конкурс. А там пробуется ребенок актеров. О чем он первое подумает? "Ну все понятно". И у него тоже будет своя правда в этом. И я же не буду подходить и говорить, что это не так. Это будет странно, если буду к каждому человеку подходить и говорить: "Поймите! Я так же, как и вы, люблю эту профессию", – объяснил он.

В частности, актер остановился на своей популярности после участия во втором сезоне сериала "Кофе с кардамоном". По его словам, он получал сообщения от зрителей, которые не знали о его происхождении и оценивали исключительно игру. Именно такие отзывы он считает наиболее ценными.

Дебют в сериале состоялся после тяжелого кастинга. Актер рассказал, что записывал самопробы в общежитии вместе с друзьями, а ответ от кастинг-команды получил только через несколько месяцев. В итоге его утвердили после живых и парных проб, что стало для него первым большим проектом в кино.

Более того, актер бы никогда и не смог попасть в этот проект, ведь перед записью проб "спрятал всю свою красоту" за "зализанными" волосами и мятой рубашкой.

"Мне звонят и говорят: "Иван, приезжайте на живые пробы". А у меня как раз репетиция с Александром Рудинским. И я отпросился, приехал, и мне напрямую сказала Ирина (режиссер Ирина Громозда. – Ред.), что она сначала даже не посмотрела, пролистала, а уже потом увидела, посмотрела, пригласила. Потому что уже извне я сделал неправильную вещь – зализался, а это про другое история. И она сказала, что я был как молодой мафиози", – вспомнил актер.

Как относится к званию "секс-символа"

Комментируя образ "секс-символа", который ему приписывают в сети, Довженко заявил, что относится к этому спокойно и не считает его определяющим. Он подчеркнул, что намеренно избегает типичных "красивых" ролей, чтобы не застрять в одном амплуа.

"Мне хотелось фарсовости, гротескности. Я брал роли придурков, брал что-то нетипичное, кого-то в очках затюканного", – объяснил он.

