'Я больше не позволю поливать грязью'. Таня Пренткович поставила точку в скандале с Мальдивами и эмоционально обратилась к украинцам

Украинская блогер-миллионник Таня Пренткович, попавшая в скандал из-за поездки с детьми и бойфрендом Андреем Гонковским на Мальдивы в разгар полномасштабной войны, сделала новое громкое заявление. Она отметила, что не планировала совместное путешествие заблаговременно, а украинские СМИ обвинила во лжи.

В своих stories в Instagram блогер эмоционально отреагировала на упреки одной из подписчиц относительно ее роскошной жизни. Пренткович публично отметила то, что якобы отдала 4,5 миллиона гривен личных расходов на ВСУ, и попросила украинку "не перекладывать ответственность на других".

Инфлюэнсер заявила, что считает себя "хорошим человеком, который ошибся". Мол, так бывает, потому что "все мы просто люди". Имея в виду, что каждому свойственно где-то промахнуться. "Но я больше не позволю лить грязь в свою сторону или родных" – добавила она.

Пренткович выразила свое недовольство, что никто "не кричал во все дыры", когда они с Гонковским помогали ВСУ. Блогер рассказала, что не стала увольняла никого из команды за первый год полномасштабного вторжения, получив "миллионные убытки". "Почему тогда никто о моей человечности не писал?", – возмутилась она.

Поставив точку и этой истории блогер заверила подписчиков: летела на Мальдивы сама с детьми, "не врала, как пишут СМИ", заранее путешествие с парнем не планировали, "это стечение обстоятельств... к сожалению". По словам Пренткович, урок они усвоили.

Однако недавно пользователи сети узнали, что спонтанно поехать на Мальдивы крайне сложно. До популярного лакшери-курорта нет прямых рейсов, а перелет из Варшавы до Мале будет стоить не менее 40 тысяч гривен. Детальнее – читайте в нашем материале.

Ранее OBOZ.UA рассказывал о том, как парень Пренткович, блоггер Волошин и другие "волонтеры" плюнули в лицо миллионам людей.

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