Взяла в ипотеку: Повалий рассказала о своем доме в России, который приобрела во время войны

Уроженка Украины, певица-запроданка Таисия Повалий, поддерживающая кровавую политику Кремля, впервые заговорила о доме, который приобрела в России во время полномасштабной войны. По словам коллаборантки, новое жилье она взяла в ипотеку.

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Как сообщают росмедиа, ранее артистка-предательница во время гастролей проживала в съемной квартире, а когда решилась купить собственный дом, оформила кредит. Долг путинистке придется выплачивать еще несколько лет.

"Я дом купила в ипотеку. Сейчас регулярно плачу ежемесячные платежи. Дом мы купили подержанный, не новый. В нем до нас жили люди десять лет. Мы ничего не покупали особенного, потому что они оставили нам мебель. Ремонт тоже не делали. Сейчас это не обязательно, в доме ремонт уже был. Пока мне все нравится", – рассказала Повалий.

Запроданка не призналась, сколько точно стоит ее новое жилье, однако быстро "кинула" фразу о том, что производить выплаты ей придется меньше 10 лет.

Вспомнила предательница и свое бывшее жилье в столице Украины, откуда цинично сбежала в Россию после начала полномасштабной войны, возле которого был участок с плодородной землей.

"В Киеве у меня были грядки, мы выращивали неплохой урожай. Здесь у нас другой участок абсолютно – другая земля, другие растения. Здесь нет такой земли, чтобы можно было что-то посадить и вырастить. Зато у меня на участке много елок: воздух чистый, дышится прекрасно", – выразилась путинистка.

Напомним, что после переезда в "любимую" Россию Повалий начала жаловаться на нищету. Колаборантка давно грезила идеей приобрести собственное жилье в Москве, однако отмечала, что у нее нету денег. Притворяясь "нищенкой", путинистка говорила: им с мужем-продюсером Игорем Лихутой и мамой пришлось тесниться на съемной квартире.

Однако, что интересно, народный артист Украины Павел Зибров опроверг слухи о столь затруднительном положении бывшей подруги. Певец рассказал, что Повалий была владелицей квартиры в Москве примерно за 16 лет до того, как решила сбежать из Украины.

Ранее OBOZ.UA рассказал, что Таисия Повалий, получившая российский паспорт и скрывающая квартиру в Москве, сделала циничное заявление о своей национальности.

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